Hellas Verona, Simeone premiato dalla Serie A come miglior giocatore del mese di ottobre

Altro riconoscimento per Giovanni Simeone, eletto come giocatore del mese della Serie A.

È l'attaccante dell'Hellas, infatti, ad aggiudicarsi l'EA Sports Player Of The Month di ottobre, il premio assegnato dalla Lega calcio al miglior giocatore in assoluto - nel mese di riferimento - del massimo campionato italiano.

La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 7ª all’11ª.

Un mese in crescendo, quello del Cholito, che ha inaugurato ottobre mettendo a referto un gol e un assist nella gara vinta per 4-0 sullo Spezia. Poi, sempre al 'Bentegodi', ha realizzato tutti e quattro i gol gialloblù nella vittoria sulla Lazio. Infine ha messo a segno la doppietta che ha permesso alla squadra di Tudor di superare 2-1 la Juventus. Sette gol e un assist in cinque presenze: numeri che, uniti a una serie di altri dati significativi, hanno permesso a Simeone a diventare il primo giocatore del Verona ad aggiudicarsi questo riconoscimento.

La consegna del trofeo e della relativa card avverranno nel pre-partita di Hellas Verona-Empoli, in programma lunedì 22 novembre 2021 alle ore 18.30 allo Stadio 'Bentegodi'.