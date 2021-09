Hellas Verona, per Simeone la prima gioia in gialloblù. Il suo segreto? La meditazione

Il Cholito, in gol contro il Genoa, ha rivelato di adottare ogni giorno tecniche di respirazione che lo aiutano a trovare un equilibrio e cacciare i pensieri negativi. Un modo per stare con se stesso che consiglia a tutti

Giovanni Simeone, attaccante dell'Hellas, ha segnato di testa la prima rete nel 3 a 3 rimediato contro il Genoa.

Per il centravanti argentino quello realizzato ai rossoblù è stato il primo gol con la maglia del Verona, firmato alla quarta presenza ufficiale. Una buona prestazione da parte del Cholito, che ai microfoni di DAZN nel post partita ha raccontato:

«Si riparte da questo gol e da questa energia. Interiormente ho iniziato a fare meditazione: la facevo prima, a Firenze e Genova, poi ho mollato. Mi sono ritrovato a pensarci, mi ha cambiato e reso migliore come persona, non solo sul campo. Il fatto di respirare e togliere i pensieri che uno ha in testa, con la respirazione, mi aiuta tanto a stare bene e in equilibrio. Devo continuare su questa strada che mi ha aiutato ad imparare cose che non notavo. Poi mi sono allenato tantissimo. Quando faccio meditazione? Tutti i giorni. Prima la facevo una-due volte la settimana, ora lo faccio 10-15 minuti al giorno. È un semplice momento con cui stai con te stesso, vi assicuro che se qualcuno ha problemi può essere utile. Tutti abbiamo pensieri, dobbiamo accettare questi momenti».

Con l'ultimo del Ferraris, per l'ex Cagliari fanno 51 centri complessivi in Serie A, a cui ne vanno aggiunti 4 siglati in Coppa Italia.