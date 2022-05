Hellas Verona, Maurizio Setti premiato come uno dei più grandi manager del calcio italiano

In occasione della settima edizione del 'Premio Renato Cesarini', nella splendida cornice di Villa Nicolino, a Morrovalle (MC), il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti è stato premiato come uno dei più grandi manager del calcio italiano per l'ottima stagione che si è appena conclusa.

Come riportato sul sito ufficiale del Club gialloblù, a ricevere il riconoscimento in rappresentanza del padre è stato il figlio Federico Setti, presidente dell'Hellas Verona Women, che nella serata di ieri, martedì 24 maggio, ha partecipato alla serata di premiazione.

«Sono qui presente in rappresentanza di mio papà, che non ha potuto presenziare per impegni professionali già programmati» le parole di Federico Setti, di fronte alla numerosa platea di invitati. «Vi trasferisco l'orgoglio di mio padre per questo premio, perché riassume bene nella sua intitolazione ("Uno dei più grandi manager del calcio italiano") quello che ha fatto e cercherà sempre di fare per il bene dell'Hellas Verona, e cioè gestire il Club con grande oculatezza manageriale, garantendo stabilità anzitutto dal punto di vista finanziario e poi - naturalmente - anche sul piano sportivo. Le due cose per mio papà devono sempre andare di pari passo. Vi porto i suoi saluti e vi ringraziamo ancora per questo premio che è motivo di grande soddisfazione per tutto il nostro Club».

L'evento ha visto la partecipazione di molte figure di spicco del panorama calcistico italiano, fra le quali Claudio Lotito, Jose Altafini e Zdenek Zeman.