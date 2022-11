Hellas, Setti e Marroccu accolgono Sogliano: «Scelta condivisa per dare il giusto impulso»

Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean Sogliano, tenutasi nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 novembre, sono intervenuti innanzitutto il presidente Maurizio Setti e il neo responsabile dell'area tecnica Francesco Marroccu.

«Come è noto, io e Sean Sogliano ci conosciamo da tempo: ci siamo sempre sentiti anche dopo la fine del suo contratto con l'Hellas e lo ritengo una delle persone con cui ho costruito il miglior rapporto umano in questi anni» ha esordito il patron scaligero. «La decisione che abbiamo preso tutti di comune accordo è stata quella di creare un gruppo di lavoro più ampio, scelta alla quale avevo già pensato anche in estate. Dal mio punto di vista, questo è il gradito ritorno di un uomo che stimo sia come persona sia come professionista, con dei valori compatibili ai miei e a quelli di Francesco Marroccu. Ad oggi la nostra necessità è quella di reagire alle difficoltà con i fatti, e credo che il carisma e il carattere di Sean serviranno. La situazione senza dubbio è difficile, ma la nostra volontà è quella di mantenere la categoria. Le decisioni sul budget per il mercato di gennaio e sull'allenatore verranno prese prossimamente, condivise con Sogliano e Marroccu. Se devo esprimere un giudizio sull'operato di Bocchetti in queste sue prime sei partite credo che Salvatore abbia avuto un po' sfortuna in alcuni episodi e abbia pagato alcune circostanze non favorevoli. Sono certo però che conosca a menadito la filosofia dell'Hellas Verona e che lavori ogni giorno con grande impegno».

Il presidente gialloblù ha lasciato poi la parola a Marroccu: «Sono qui oggi per fare il mio in bocca al lupo a Sean Sogliano, nuovo direttore sportivo dell'Hellas Verona. Credo che questo nuovo ingresso servirà per ridare quell'impulso che questa squadra aveva perso nell'ultimo periodo. Negli ultimi mesi io e il presidente Setti abbiamo condiviso alcuni momenti complessi che hanno consolidato il nostro legame: insieme abbiamo preso la decisione di contattare Sogliano e di coinvolgerlo in questo progetto. Lavoreremo in sintonia, io come responsabile dell'area tecnica e lui come direttore sportivo, facendo sempre riferimento al presidente, tutti e tre allineati sulla stessa lunghezza d'onda».