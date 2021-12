Verona, Setti alla festa natalizia gialloblù: «Gruppo, gioco di squadra, spirito Hellas: questi i valori portanti e distintivi della nostra società»

Nella cornice offerta da Monteci a Pescantina, si è tenuta la festa natalizia dell'Hellas Verona.

Prima Squadra maschile e femminile, Primavera, Settore Giovanile, dipendenti, istituzioni cittadine e partner, all'Hellas Family Christmas c'era tutto il mondo gialloblù. Tra sfere colorate e danzatrici volanti, si sono succeduti sul palco tutti i protagonisti di questa stagione a partire, ovviamente, dal presidente Maurizio Setti, che è anche intervento ai microfoni di Hellas Verona Channel:

«Gruppo, gioco di squadra, famiglia, spirito Hellas. Sono questi gli elementi, anzi i valori portanti e distintivi dell'Hellas Verona. Valori che devono appartenere a chi scende in campo e a chi lavora nelle varie aree del nostro Club. È più di un concetto di lavoro. È un principio che deve accomunare noi tutti, al fine di porci come obiettivo quello di una graduale ma costante crescita, sotto ogni punto di vista e in ogni settore del Club. In questo modo possiamo anche essere più ricettivi verso chi vuole avvicinarsi al nostro Club. Siamo cresciuti molto negli ultimi anni, ma miriamo a crescere ulteriormente, attorniati da sempre più persone che vogliono il bene del Verona. Deve essere questo il minimo comune denominatore per tutti. Siamo una azienda, e ci comportiamo come tale. Ma operando nello sport, e nel calcio in particolare, non possono mancare in ognuno di noi componenti come la passione e l'aspetto emozionale. Componenti che permeano il nostro Club, ed è per questo motivo che ringrazio tutti coloro i quali sostengono quotidianamente il nostro Club, dai partner ai dipendenti, dalle istituzioni ai collaboratori».