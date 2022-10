Hellas, è un altro ko che fa male. Cioffi: «Sconfitta immeritata, resta l'amaro in bocca»

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

Il Verona torna dalla trasferta all'Arechi senza punti, e non ne colleziona uno da quattro partite.

La società gialloblù, a fronte della sconfitta contro la Salernitana e degli ultimi risultati accumulati, sta già facendo le proprie valutazioni sul futuro dell'allenatore Gabriele Cioffi, in questo momento a forte rischio esonero. La gara persa con i granata si è inaugurata nel primo tempo con il vantaggio locale firmato Piatek, innescato in profondità da Bonazzoli. Nella ripresa il pareggio scaligero con il colpo di testa di Depaoli, prima della beffa finale (la seconda di fila dopo l'Udinese) nel recupero con il sinistro a giro vincente di Dia, il cui gol che regala i tre punti alla squadra di Nicola e inguaia ulteriormente l'Hellas, già in situazione critica.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Come mi sento dopo questa sconfitta? «Esco con l'amaro in bocca. Ho visto una squadra con identità, forte e che ha espresso buon gioco. Nel primo tempo, alla prima occasione la Salernitana ha segnato, però poi ho visto i miei ragazzi non battere ciglio, giocare e provare a pareggiare o vincere».

Il tocco di braccio di Radovanovic e il colpo di Candreva a Doig? «Sul rigore assegnato e poi revocato c'era il VAR a giudicare. Quello che mi ha lasciato più perplesso è il colpo netto di Candreva, col pallone che stava andando da un'altra parte. Episodio che poteva cambiare la partita. Mi spiace l'arbitro, che ha condotto una gara 'maschia', non credo sia stato aiutato in quella situazione. Non è comunque nella mia mentalità andare a cercare l'episodio, bensì la soluzione».

Verona che non meritava di perdere? «Ho visto un gioco fluido. Nel primo tempo siamo stati poco incisivi davanti. Abbiamo anche gestito la partita e nel secondo tempo abbiamo cercato spazi e profondità. Sono contento anche per i ragazzi che sono entrati nella ripresa, hanno dimostrato grande voglia e personalità».