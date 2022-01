Hellas, col Sassuolo vittoria che vale doppio per la salvezza. Tudor: «Miglior primo tempo della stagione. Barak? Ha grandi qualità»

Alla 250° partita in Serie A della gestione Setti, il Verona ottiene una vittoria importantissima nella trasferta del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo.

Indiscusso protagonista dell'incontro Antonin Barak, primo centrocampista nella storia dell'Hellas a segnare una tripletta in massima serie (oltre alla sua prima in carriera). Il trequartista ceco decide il successo finale grazie ai suoi gol: frizzante l'avvio gialloblù, il cui vantaggio iniziale siglato di testa da Günter viene annullato per fuorigioco. Nessun problema, perché ad aprire i giochi ci pensa allora Caprari, puntuale a battere Consigli con un sinistro chirugico in diagonale. Barak, autore dell'assist al trequartista romano, segna la sua prima rete dell'incontro in modo fortunoso: sugli sviluppi di un corner, il rinvio di Maxime Lopez gli sbatte sullo stinco e la palla carambola in porta. Nella ripresa la mezza rovesciata di Scamacca riapre la gara, con gli scaligeri che allungano pochi minuti dopo sul calcio di rigore finalizzato proprio dal giocatore ceco. Il colpo di testa preciso di Defrel su cross da calcio d'angolo accorcia di nuovo le distanze. Gli uomini di Dionisi credono nella rimonta e costruiscono un assedio dalle parti di Montipò. I neroverdi non sfondano, la retroguardia di Tudor regge fino alla fine. Allo scadere ci pensa Barak, su filtrante di Kalinic, a mettere il punto esclamativo con uno scavetto ben indirizzato col suo sinistro: poker e partita chiusa con il tris personale.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico croato al termine dell'incontro, rilasciate a Sky Sport e riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

«Che vittoria è stata? Penso che quello di oggi sia un risultato molto importante per noi. Abbiamo vinto su un campo difficile contro una squadra forte e organizzata: è una vittoria che sicuramente vale doppio per la salvezza. I ragazzi hanno disputato un primo tempo strepitoso, il migliore della stagione sinora, dominando dal punto di vista del gioco e creando tantissime occasioni. Siamo riusciti a segnare quattro reti, disputando in generale un'ottima gara. Sono soddisfatto della prestazione di questo pomeriggio: è stata una bella dimostrazione di tutte le nostre qualità.

Barak? Sono felice di averlo a disposizione nuovamente a pieno regime, è un giocatore molto importante per noi. Antonin è un trequartista atipico, che riesce a legare perfettamente il nostro gioco e a fare da collante tra il centrocampo e l'attacco. Oltre ad essere un bravissimo ragazzo, è anche un giocatore con grandi qualità, un professionista di alto livello: sono contento di averlo nella mia 'rosa'. Simeone? Giovanni quest'anno ha già segnato 12 reti e penso abbia la possibilità di arrivare a quota 20. È un giocatore che si sacrifica molto per i compagni, gioca per la squadra e offre ottime prestazioni anche quando non segna, grazie alla sua generosità. È un calciatore importantissimo per noi, non ho dubbi che tornerà presto a segnare.

Se ho avuto timore che il Sassuolo potesse privarci di una vittoria meritatissima dopo le due reti segnate dalla squadra di Dionisi? Conosciamo il calcio, non è matematico che chi crea più occasioni alla fine ottenga il massimo risultato. Questo pomeriggio però penso che abbia vinto la squadra che più ha meritato di ottenere i tre punti sul campo, creando molto e mettendo in difficoltà l'avversario nell'arco di tutti i 90'. Permettetemi, infine, un ringraziamento alla Società per come ha gestito in maniera esemplare l’emergenza Covid che ci ha colpito».

Sempre presente in mezzo al campo, per dare geometria e esperienza, il capitano Miguel Veloso, fondamentale punto di riferimento per i compagni. Queste le sue parole, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società di via Olanda:

«C'era tanta voglia di riscatto dopo il match di contro la Salernitana. Sì, sono molto contento per la prestazione che ha messo in campo la squadra. Ero convinto che avremmo giocato bene oggi, perché in settimana ci siamo preparati al meglio a questo match. Siamo entrati bene in campo, con la giusta aggressività, dominando per lunghi tratti contro un avversario capace di giocare con qualità. Questo ci ha aiutato a portare a casa tre punti molto importanti per noi.

Qual è stato il fattore determinante oggi? Negli ultimi 20 minuti abbiamo dimostrato tutta la nostra compattezza: il Sassuolo ha provato a premere e ad alzare il suo raggio d’azione, ma il gruppo è forte e abbiamo risposto con personalità, tenendo il campo molto bene e senza correre grossi pericoli nel finale, prima del gol del 4-2 di Barak nel recupero.

Una grande prova a centrocampo, la tua. Ogni giorno mi voglio migliorare e aiutare i miei compagni come posso, anche con la mia esperienza. È fondamentale restare uniti e continuare a lavorare così, nuovamente tutti insieme dopo le defezioni delle scorse settimane a causa delle positività al Covid-19.

Barak è diventato oggi il primo centrocampista nella storia del Verona a segnare una tripletta in Serie A: come lo avete festeggiato a fine partita? Ritrovare in gruppo un giocatore come Barak ci può aiutare a fare ulteriormente bene e oggi lui è stato decisivo. Siamo tutti felici per lui, anche se la gioia più grande resta sempre quella collettiva. È bello festeggiare il gol di un compagno, ma si vince tutti insieme.

Avete festeggiato nel migliore dei modi anche la 250ª partita in Serie A del Presidente Setti… Siamo felici di questo traguardo per il nostro Presidente e per la Società. La base su cui poggiano i nostri successi».