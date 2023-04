Hellas Verona - Sassuolo, le probabili formazioni | Recuperato Hien, ma Lazovic va verso il forfait

Quella di domani, 8 aprile, sarà una serata pre-pasquale di festa per i 120 anni del Verona.

Una giornata che è stata anticipata da una settimana ricca di iniziative organizzate dalla società gialloblù per celebrare al meglio l'anniversario, tra cui anche la mostra dedicata e l'evento speciale tenutosi al Liceo Maffei, dove tutto ha avuto inizio. L'auspicio di tutti, però, è che sia anche un'opportunità che possa regalare dei punti importanti all'Hellas per poter continuare a cullare il sogno salvezza. Molti i tifosi che saranno presenti al Bentegodi (la quota raggiunta è intorno ai 21mila spettatori), anche grazie ai prezzi dei biglietti agevolati per l'occasione, pronti a spingere la squadra contro il Sassuolo per onorare una lunga storia che si ricorderà proprio in concomitanza della gara contro i neroverdi, con un logo ad hoc e delle maglie speciali a edizione limitata. Dopo la sconfitta con la Juventus, e quella precedente ancora più dolorosa con la Sampdoria, per i gialloblù ora è il momento di premere sull'acceleratore in un rush finale tutto da vivere. Poche le indicazioni per la formazione: lo staff scaligero, di comune accordo, ha deciso di evitare la consueta conferenza stampa della vigilia, rimandando direttamente l'appuntamento a domani sera, ore 18.30, al Bentegodi.

I PRECEDENTI - Il Sassuolo ha vinto in sei delle ultime otto gare di Serie A contro il Verona (1 pareggio e 1 sconfitta) e in tutte le ultime sei partite disputate contro gli scaligeri in campionato ha messo a referto almeno due gol. I neroverdi, inoltre, hanno vinto in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A disputate in casa dell'Hellas (sette gol segnati e appena due subiti in questo parziale al Bentegodi): è la striscia aperta più lunga di vittorie in trasferta degli emiliani nel massimo torneo.

QUI HELLAS VERONA - Dopo l'esclusione precauzionale contro la Juventus, non dovrebbero esserci più ostacoli al rientro da titolare di Hien: al suo fianco, con ogni probabilità, agiranno Dawidowicz e Ceccherini, con Magnani in prima fila per un possibile ballottaggio. Depaoli, fermato per squalifica, lascerà senz'altro spazio a Faraoni sulla destra. Dopo la parentesi da trequartista, Duda dovrebbe tornare in cabina di regia al fianco di Tameze, mentre sulla sinistra, complice la probabile assenza di Lazovic, troverà spazio Doig. Ngonge e Verdi, subentrati allo Stadium, sono i favoriti per la trequarti: rimangono però vive alcune piste alternative, specie quella che conduce a Lasagna. Fari puntati su Djuric: se non dovesse farcela, per il ruolo di terminale offensivo il principale candidato è ancora una volta Gaich.

QUI SASSUOLO - Dionisi dovrebbe dare continuità alla formazione che sta offrendo garanzie e certezze da tempo, ma con uno o due cambi al massimo rispetto al pareggio contro il Torino. Qualcosa potrebbe cambiare in difesa, con il duo Erlic-Ferrari in leggero vantaggio su Tressoldi per giocare al centro della difesa a quattro, davanti al portiere Consigli. A destra ballottaggio aperto tra Toljan e Zortea, a sinistra ci sarà Rogerio. In mezzo al campo Frattesi e Lopez favoriti sulla concorrenza, mentre in avanti dovrebbero esserci i soliti Berardi, Henrique e Laurienté alle spalle di Pinamonti.

ARBITRO - Francesco Fourneau di Roma

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Verdi; Gaich

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Ferrari, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté