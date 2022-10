Hellas, sei partite senza punti. Bocchetti: «Peccato per il risultato, ma niente da dire ai ragazzi»

Rimane cupa la situazione dell'Hellas, che cade anche a Reggio Emilia con il Sassuolo e allunga a sei la striscia di sconfitte di fila.

Con l'esonero di Cioffi e l'approdo di Bocchetti in panchina un cambio marcia si è percepito, specie nello spirito, ma i punti non si sono ancora visti: ecco che allora, passo dopo passo, il percorso si disegna come sempre più complesso. Al 'Mapei Stadium' i gialloblù incappano in un ko in rimonta, ed è un vero peccato considerando l'avvio sprint: la squadra scaligera, infatti, passa immediatamente in vantaggio con il tiro-cross insidioso di Ceccherini, che sorprende tutti e beffa Consigli. Al 32', tuttavia, si scatena Laurienté, che lascia Hien sul posto e apre un piattone chirurgico a fil di palo. Nella ripresa la formazione gialloblù cala, mentre i neroverdi salgono di gioco e intensità, anche se rischiano l'autorete in un paio di circostanze. Al 74' lo spunto di Traore è quello giusto per il raddoppio: cross rasoterra e tap-in vincente di Frattesi, rapido a inserirsi nell'area piccola e bucare Montipò. 2 a 1 e ribaltone compiuto, con il Verona che resta così ancora a bocca asciutta.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico napoletano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, la tua squadra ha lottato fino alla fine… «Sì, non molliamo mai e si è visto. I ragazzi hanno dato tutto, non ho nulla da recriminare. Peccato non sia arrivato il risultato, ma noi ci crediamo sempre perché siamo l’Hellas Verona».

La gara si è decisa sugli episodi? «Sì, per esempio dopo il vantaggio potevamo raddoppiare con Tameze. Ci sono state tante occasioni. Comunque l’unica strada che conosco è lavorare con consapevolezza e fiducia. Il campionato è lungo».

I tifosi anche oggi erano tantissimi… «Oggi sembrava di giocare in casa. Dispiace non aver regalato loro una gioia perché se la meritavano. Possiamo solo dirgli che non molleremo mai e ce la metteremo tutta».