Hellas Verona - Sampdoria, le probabili formazioni | Riconferma per l'undici vittorioso a Bergamo

Da una parte un Hellas Verona che non si vuole accontentare, dall'altra una Sampdoria in crisi che ha assoluta necessità di fare risultato per raggiungere la salvezza.

Nella testa di Tudor e dei suoi giocatori c'è l'obiettivo del record di punti in Serie A, fissato sulla soglia dei 54, e la squadra gialloblù sembra sempre più intenzionata a volerlo conquistare. I blucerchiati, d'altra parte, si presentano nella trasferta scaligera con la consapevolezza di non poter sbagliare: servono punti per evitare di rischiare di finire tra le tre squadre che retrocederanno in Serie B. Fischio d'inizio fissato domani, sabato 23 aprile, alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi.

I PRECEDENTI - Sono 51 i precedenti tra Verona e Sampdoria in Serie A: 22 le vittorie per i blucerchiati, mentre sono 12 quelle dei gialloblù. A completare il parziale 17 pareggi. L'ultima vittoria dei gialloblù contro la Sampdoria è arrivata al 'Bentegodi' e risale all'ottobre 2019. Nell'occasione il match terminò 2-0 in favore del Verona grazie alla rete di Kumbulla ed all'autogol di Murru. L'ultima vittoria in un girone di ritorno in Serie A, risale invece al 1990: un 1-0 deciso dalla rete di Pellegrini. Nelle cinque precedenti sfide giocate di sabato nel massimo campionato, Hellas Verona e Sampdoria non hanno mai pareggiato: due successi per i gialloblù e tre per i blucerchiati.

QUI HELLAS VERONA - Tudor, dopo la bella vittoria a Bergamo con l'Atalanta, sembra intenzionato a riconfermare in blocco dell'undici titolare. Spazio dunque a Montipò tra i pali, Ceccherini e Casale ai lati di Gunter, con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne. Tameze e Ilic rimarranno in regia, nonostante il rientro di Veloso, mentre Barak e Caprari agiranno alle spalle di Simeone. In via di recupero Dawidowicz, che ha bruciato le tappe dopo il grave infortunio al ginocchio. Così il tecnico croato in conferenza stampa: «Che gara ci aspetta? In questo campionato non esistono partite semplici, la nostra sconfitta in casa contro la Salernitana ne è la prova. A Bergamo abbiamo fatto una grande prestazione e questo ci dà fiducia, ma ogni gara, per vincerla, va affrontata al massimo. Mi aspetto una sfida insidiosa, contro una squadra che lotta per salvarsi e inevitabilmente avrà grandissime motivazioni. La Sampdoria è una squadra ricca di qualità, con un allenatore che ha tante idee molto valide e contro il quale bisogna sempre prestare la massima attenzione e dare il 100%. Più che i moduli conterà l'approccio, e la possibilità di battere il record di 54 punti in Serie A del Verona può diventare un'ulteriore fonte di motivazione, anche il Presidente terrebbe molto a questo traguardo, e i ragazzi lo sanno. Per riuscirci serviranno almeno due vittorie e un pareggio da qui alla fine e non sarà semplice, ma al tempo stesso molto stimolante. Come sta la squadra? I ragazzi, dopo la prestazione di Bergamo, è giusto siano orgogliosi di quanto fatto quest'anno, così come la Società e tutti i tifosi. Ilic? Sta crescendo bene, sfoderando sempre prestazioni molto concrete. Per emergere in Serie A bisogna dimostrare di essere forti, e lui sta crescendo di allenamento in allenamento. Dawidowicz? Va valutato giorno per giorno assieme allo staff medico, ieri è stato molto bello - dopo appena quattro mesi e mezzo - riaverlo parzialmente con noi. Ha lavorato sodo ogni giorno per rientrare, bruciando le tappe: ha una bellissima mentalità. Tameze? Sta facendo bene ed è un giocatore importante di questa rosa. Ma, al di là dei complimenti, tutti devono restare sul pezzo da qui alla fine. Questo chiedo ai miei».

QUI SAMPDORIA - La Samp, in queste ultime uscite, si giocherà il tutto per tutto. Vista l'importanza della sfida, sono diversi i dubbi per Giampaolo, a partire anche dal modulo. In porta ci sarà Audero, con Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru in difesa mentre in attacco Caputo potrebbe fare coppia con uno fra Sabiri e Quagliarella. Il rebus principale è a centrocampo, con ballottaggio a coppie fra Thorsby e Rincon al fianco di uno fra Sensi ed Ekdal, mentre a destra dovrebbe agire Candreva e a sinistra Augello. Assenti gli infortunati Conti, Gabbiadini e Giovinco.

ARBITRO - Giovanni Ayroldi di Molfetta

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Sensi, Augello; Sabiri, Caputo.