Hellas, con la Samp i primi tre punti. La dedica di Cioffi: «Gioia che va condivisa con l'ambiente»

Grazie alla vittoria conquistata contro la Sampdoria, l'Hellas Verona guadagna i primi tre punti di questo campionato.

Una partita decisa in otto minuti, oltre i quali non ci sono stati tanti squilli: al 40' è Caputo a segnare per primo, portando in vantaggio la squadra blucerchiata di Giampaolo. Quattro minuti dopo, però, il colpo di testa di Henry causa l'autogol di Audero, e agli ultimi istanti della prima frazione Doig finalizza con freddezza la rete risultata poi decisiva per il 2 a 1 definitivo in favore della formazione gialloblù di Cioffi.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Una grande vittoria: che tipo di partita è stata secondo lei? «Sono molto contento. Voglio condividere questa gioia con chi ci ha permesso di vincere oggi come: i terapisti, i giardinieri, gli addetti stampa. Il gruppo è la nostra forza, i ragazzi hanno creduto nelle mie idee con serenità e questo ha innescato dinamiche positive, che hanno portato questa prestazione, ovvero un passo verso la salvezza».

Un altro risultato ottenuto in rimonta... «Il "noi" è fondamentale per raggiungere gli obbiettivi. E' stato bello infatti vedere giocatori come Faraoni e Djuric e tutta la panchina gioire per la prestazione di oggi».

Quanto il pubblico è stato d'aiuto? «Sono stati loro a darci il turbo dopo che noi abbiamo fatto il primo passo e ci hanno fatto straripare. Ecco perché poteva essere una vittoria anche più sonora».

Terracciano e Coppola dal primo minuto testimoniano l'importanza dei giovani... «Do loro lo stesso valore che do ai veterani. L'età conta poco se dimostri di volere il bene del Verona».

Con il gol vittoria siglato al termine del primo tempo, Josh Doig si è guadagnato il titolo di giocatore straniero più giovane in assoluto ad aver segnato in questa Serie A. Queste le parole dell'esterno scozzese, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Che emozione è stata segnare il tuo primo gol con la maglia del Verona? «Bellissimo, un'emozione incredibile. Non mi aspettavo di segnare stasera: sono felice di aver potuto aiutare così la squadra».

Quanto è importante la vittoria di stasera, la prima della stagione? «È stata una partita difficile, ma noi siamo una squadra compatta, non ci siamo disuniti dopo il loro gol e siamo riusciti a reagire subito segnando due reti. Nel secondo tempo abbiamo continuato a lottare e abbiamo creato molte occasioni: ora ci aspetta un match complicato dove comunque daremo come sempre il massimo».

Che spinta ti ha dato lo stadio stasera? «I tifosi stasera ci hanno sostenuto per tutti i 90 minuti e ci hanno trasmesso la forza per dare tutto fino all'ultimo. Sono stati fantastici, il loro sostegno è stato la nostra benzina».

La prossima partita contro la Lazio sarà un test difficile... «Sì, ma credo che in questo campionato siano tanti gli avversari difficili da affrontare. Ora pensiamo a riposarci, da domani inizieremo a lavorare per preparare questa sfida».