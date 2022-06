Verona, il saluto di Bessa: «Per sempre grato all'Hellas. È stato un onore»

Dopo 105 partite in maglia gialloblù, è arrivato il momento dei saluti per Daniel Bessa.

Il centrocampista brasiliano, in scadenza di contratto il 30 giugno, non ha trovato l'accordo di rinnovo con la società scaligera, e quindi lascerà da svincolato l'Hellas Verona.

Tramite il profilo Instagram, l'ex Genoa si è congedato con un post di saluto e ringraziamento:

«Gratitudine. È la parola che definisce al meglio tutto il mio sentimento per l'Hellas Verona. Non sono mancati momenti di gioia, sconfitte, difficoltà, vittorie e conquiste professionale e personali. Una squadra che mi è entrata nel cuore per tante occasioni vissuta e che mi ha dato l’opportunità di conoscere tante persone e vivere tantissime emozione. Ringrazio tutti i compagni di squadra che ho avuto, allenatori, staff, dirigenti e tutti i dipendenti del club. Tutti sicuramente mi hanno fatto imparare qualcosa di nuovo e importante per me. É stato un bellissimo viaggio e porterò con me i momenti più belli. Un ringraziamento speciale anche alla città di Verona che per tanti anni è stata la mia casa e continuerà ad esserlo, in questa fantastica città ho vissuto momenti molto importanti per me. Sono state 105 partite indossando questa maglia. Le più belle ovviamente in casa al Bentegodi. É stato un grande Onore! Forza Hellas».