Hellas Verona - Salernitana, le probabili formazioni | Si rivedono Dawidowicz e Faraoni, resta in dubbio l'ex Djuric

L'Hellas, con l'arrivo del 2023, ha voluto lanciare un segnale forte e preciso: "ci siamo anche noi".

A fronte delle dieci sconfitte consecutive da dimenticare, all'apertura di nuovo anno la squadra gialloblù ha saputo risollevarsi dopo aver toccato il punto più basso della stagione, riprendendo con vigore la propria marcia verso un obiettivo che, durante la sosta dedicata ai Mondiali, sembrava davvero troppo distante. Quella verso la salvezza ad oggi resta comunque una via complicata, ma tutto si può dire tranne che, ora, gli scaligeri non stiano davvero provando a percorrerla con tutte le loro forze.

Il prossimo match sarà da non fallire: nel posticipo in programma ancora al Bentegodi, ospite sarà infatti la Salernitana. Zaffaroni recupera Dawidowicz e Faraoni, ma la presenza dell'ex della sfida Djuric resta invece incerta. Tre punti permetterebbero al Verona di avvicinarsi a sole due lunghezze dallo Spezia quart'ultimo, ma al momento è presto per fare questi calcoli. Ci sarà prima da attendere il fischio d'inizio fissato alle ore 18.30 di domani, lunedì 13 febbraio.

I PRECEDENTI - Verona e Salernitana si sono affrontate tre volte in Serie A: un pareggio e due vittorie campane; in ognuna di queste sfide sono sempre stati segnati almeno tre gol. Considerando tutte le competizioni, l'ultimo successo dell'Hellas risale al match di Serie B del 22 febbraio 2019: un 1-0 al Bentegodi con rete di Giampaolo Pazzini.

QUI HELLAS VERONA - Dopo essere rimasto out anche contro la Lazio, Dawidowicz dovrebbe tornare ad agire da titolare nel terzetto con Hien e Ceccherini, più defilati Magnani e Coppola. Faraoni recupera per la panchina: conferma quindi sulla destra per Depaoli, allineato a centrocampo il nuovo acquisto Duda, Tameze e Doig. Sulla trequarti intoccabile Lazovic, con a fianco a lui Ngonge, in gol all'esordio da titolare in maglia gialloblù. Djuric è ancora alle prese con un guaio fisico che potrebbe metterlo fuori dai giochi: per l'attacco Zaffaroni potrebbe perciò riaffidarsi a Lasagna, ma occhio a Gaich. Così il tecnico gialloblù nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Pressione? Sappiamo quanto è importante la partita, ma come lo sono tutte le altre gare in questo nostro percorso. Giocheremo contro una squadra forte, insidiosa e con qualità in tutti i reparti, che ha vinto la gara che non doveva sbagliare, ovvero quella contro il Lecce. Dovremo affrontare la gara con grande attenzione e concentrazione, servirà avere il giusto atteggiamento e non mollare fino all'ultimo minuto. Questi sono gli ingredienti che serviranno lunedì sera, in una sfida che ci richiederà molta energia. Trovata la quadra in difesa? Non è solo un discorso del reparto difensivo, ma del collettivo. In virtù del nostro modo di giocare, ognuno ha compiti ben precisi e che in questo momento sono svolti bene e con convinzione da tutti. Abbiamo però ancora margini di miglioramento, sia sul piano difensivo, sia sul piano del possesso palla. Ci stiamo lavorando, non ci dobbiamo accontentare. Djuric? Arriva da una settimana in cui ha lavorato inizialmente a parte, per poi unirsi al gruppo. Domani faremo le ultime valutazioni e decideremo se sarà tra i convocabili. Faraoni? Ha lavorato in gruppo tutta la settimana ed è convocabile. È reduce da un lungo periodo di inattività, ma ha rispettato i tempi di recupero e si è allenato quindi con regolarità. Veloso e Dawidowicz? Veloso sta proseguendo le cure, rispettando i tempi, mentre Dawidowicz sarà tra i giocatori convocabili in quanto si è allenato con regolarità. Sulemana invece ha avuto un problema muscolare dopo l'ultima gara e non credo lo avremo a disposizione. Lasagna? È un ragazzo a cui non si può dire nulla sul piano dell'impegno, ecco perché deve continuare a lavorare come sta facendo. Tutti gli attaccanti attraversano momenti in cui segnano con più facilità, e altri meno. La maturità però la si raggiunge quando si vivono con grande equilibrio momenti come questi. Il ragazzo sta lavorando bene, puntiamo su di lui. Duda e Ngonge? Duda ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti, dato che parliamo di un giocatore con qualità tecniche e che ha la capacità di dettare i tempi di gioco. Duda che in questo momento compensa bene le diverse qualità degli altri centrocampisti, è arrivato pronto fisicamente e ci sarà molto utile. Ngonge ha doti diverse rispetto agli altri ragazzi, mi offre inoltre diverse possibilità di scelta. Calcia bene in porta, soprattutto col mancino, e in determinati frangenti di gara è una soluzione importante. Grande pubblico? Sì, ci aspettiamo un grande pubblico, così come nell'ultima gara. Ai tifosi non c'è bisogno di dire nulla, perché ci danno una grande spinta. Per avere questo sostegno, però, non deve mai mancare da parte nostra l'atteggiamento».

QUI SALERNITANA - Mister Nicola pensa al 4-3-3 e potrebbe concedere un turno di riposo a calciatori sempre utilizzati in questo 2023. In difesa si dovrebbe ripartire da Sambia, Bronn, Troost-Ekong e Bradaric. In mediana certi del posto Vilhena e Nicolussi Caviglia, ballottaggio Coulibaly-Bohinen. In attacco certi Candreva e Dia, mentre Bonazzoli potrebbe essere preferito a Piatek.

ARBITRO - Paolo Valeri di Roma

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Lasagna

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Candreva, Bonazzoli, Dia