Hellas Verona - Roma, le probabili formazioni | Scelte obbligate per mediana e attacco gialloblù

«Siamo sulla strada giusta, non ci può andare sempre male»: così mister Bocchetti si affaccia all'imminente gara in programma tra Hellas e Roma. Nonostante l'evidente cambio di spirito con l'approdo del tecnico ex Primavera, per i gialloblù i punti sono zero da sei partite e i gol incassati rimangono ancora troppi. La sfida con i capitolini di Mourinho si prospetta senz'altro complessa, ma la squadra scaligera potrà contare sul sostegno dei 23mila presenti al Bentegodi. Un fattore di spinta da sfruttare per provare a compiere un'impresa, dando così un cambio rotta deciso a una prima parte di stagione decisamente difficoltosa. Appuntamento dunque alle ore 18.30 di domani, lunedì 31 ottobre.

I PRECEDENTI - Il Verona ha vinto in due (una a tavolino) delle ultime quattro sfide contro la Roma in Serie A (un pareggio e una sconfitta), dopo che aveva collezionato 17 partite di fila senza mai battere i giallorossi nel massimo campionato (5 pareggi e 12 sconfitte). Considerando la vittoria a tavolino del settembre 2020, l'Hellas arriva da due successi di fila al Bentegodi contro la Roma in Serie A: è dal triennio 1984-85-86 che gli scaligeri non ottengono tre vittorie casalinghe di fila contro i capitolini nel massimo campionato.

QUI HELLAS VERONA - Rimangono da valutare le condizioni del duo serbo Ilic e Lazovic, ma anche di Doig. Mister Bocchetti conta di poter recuperare qualcuno, ma difficilmente potrà disporne dall'inizio già contro i giallorossi. Si va verso una conferma di buona parte dell'undici schierato contro il Sassuolo, con il solito terzetto difensivo composto da Hien, Günter e Ceccherini a protezione della porta di Montipò, con Faraoni e Depaoli sulle corsie esterne. Scelte praticamente obbligate sia in mediana che in attacco: Tameze in regia con Veloso, mentre davanti, in assenza degli infortunati Hrustic e Piccoli, Kallon si candida a chiudere il tridente insieme a Verdi ed Henry. Così il tecnico nella conferenza stampa dell'antivigilia: «I ragazzi in settimana hanno lavorato bene. Abbiamo analizzato gli errori, rivisto le cose da non fare e da non ripetere, lavorando sull'aspetto psicologico. I ragazzi sono dei professionisti esemplari. Con la Roma la svolta lo scorso anno? Mi ricordo di quella partita e l'ho rivista. Spero in un risultato simile, ma sono due partite diverse. Non dobbiamo vivere di ricordi, guardiamo avanti e cerchiamo di fare una bella partita lunedì. Molti gol subiti? Sicuramente bisogna lavorare di più in questo senso, poiché un motivo deve esserci. La soluzione è quella di analizzare gli errori e capire dove crescere, tutti insieme. I risultati poi arriveranno. Roma? Una squadra fortissima, con grandissimi giocatori in tutti i reparti. Sfruttano bene le caratteristiche degli attaccanti e degli esterni. Ha vinto una coppa europea lo scorso anno, ed è guidata da un grande allenatore, un'icona di questo sport. Mourinho può solo essere ammirato. Sono prerogative che spiegano quanto sarà difficile il prossimo incontro. Cosa serve per fare risultato? Contro Milan e Sassuolo sono arrivate buone prestazioni, è un peccato aver raccolto poco dal punto di vista realizzativo e aver sfruttato poco le tante occasioni create. Credo però che questa sia la strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, con questa determinazione. Io sono fiducioso. La classifica non è quella che meritiamo».

QUI ROMA - Per il posticipo contro i gialloblù Mourinho dovrebbe recuperare Matic, Celik e Ibanez. E se quest'ultimo sarà sicuramente titolare, per gli altri due si profila intanto la panchina. Tornerà anche Zaniolo, squalificato in Europa, pronto a riprendersi il posto da titolare con Pellegrini e Abraham in attacco. A centrocampo si va verso un cambio degli esterni, con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, mentre in mezzo Camara e Cristante sono chiamati agli straordinari. Nessun dubbio, invece, tra porta e difesa, con Rui Patricio tra i pali e il terzetto di centrali composto da Mancini, Smalling e il rientrante Ibanez.

ARBITRO - Juan Luca Sacchi Macerata

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham