Verona-Roma, le reazioni social dei protagonisti al primo successo gialloblù

I giocatori dell'Hellas festeggiano attraverso alcuni post i tre punti d'oro conquistati al Bentegodi contro la Roma di Mourinho. E non ci sono solo loro: arriva il commento da parte di un ex molto amato dai tifosi...

L'Hellas, con la vittoria sulla Roma, ha ottenuto i primi tre punti del campionato.

In una settimana burrascosa, caratterizzata dall'esonero di Di Francesco e il successivo approdo di Tudor, la vittoria conquistata contro i giallorossi assume ancora più significato da parte dei protagonisti dell'impresa. Di seguito alcuni commenti condivisi sui social dai giocatori del Verona.

Lorenzo Montipò : «I primi tre punti dopo un'ottima prestazione. Forza Hellas Verona»

: «I primi tre punti dopo un'ottima prestazione. Forza Hellas Verona» Marco Davide Faraoni : «La nostra grinta l'abbiamo buttata in campo, la nostra voglia direttamente in porta. 3 punti per ripartire. Forza Hellas»

: «La nostra grinta l'abbiamo buttata in campo, la nostra voglia direttamente in porta. 3 punti per ripartire. Forza Hellas» Ivan Ilic : «Vittoria molto importante per noi, per tornare in questa stagione a testa alta e lottare ancora di più per quello che meritiamo. Complimenti a tutti»

: «Vittoria molto importante per noi, per tornare in questa stagione a testa alta e lottare ancora di più per quello che meritiamo. Complimenti a tutti» Antonin Barak : «Il mio sorriso dice tutto!»

: «Il mio sorriso dice tutto!» Giovanni Simeone : «Questo è lo spirito. Questo è Verona»

: «Questo è lo spirito. Questo è Verona» Gianluca Caprari: «Felice per questa bellissima vittoria e per il mio primo goal con questa maglia. Forza Hellas»

Oltre a questi, da segnalare un altro post messo da parte di un ex che con la maglia gialloblù ha di certo lasciato il segno, non solo in campo ma anche sugli spalti. Giampaolo Pazzini, per alcune stagioni punto di riferimento dell'attacco scaligero, è tornato allo stadio per Dazn. Ecco il suo ringraziamento pubblicato su Instagram:

«È stato bellissimo tornare al Bentegodi, GRAZIE di cuore per questa fantastica accoglienza e per il vostro affetto. Ancora una volta mi avete lasciato senza parole...»