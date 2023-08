Hellas Verona - Roma, le probabili formazioni | Tornano Hien e Faraoni, c'è Serdar

Dopo il vittorioso esordio di Empoli, l'Hellas Verona ospita la Roma nel primo match casalingo del campionato.

Accompagnata da un pubblico da record, la squadra di Baroni punta a partire nel migliore dei modi anche al Bentegodi: di fronte una formazione difficile e ostica, quella capitolina, guidata da Mourinho (squalificato). Tra i gialloblù tornano gli squalificati Hien e Faraoni, con Lazovic ancora ai box, mentre i giallorossi potranno contare sugli importanti rientri di Pellegrini e Dybala, anche loro squalificati alla gara d'esordio pareggiata con la Salernitana. A dirigere l'incontro in programma alle 20.45 di questa sera, sabato 26 agosto, sarà Doveri di Volterra (Toscana), ma residente e della sezione di Roma: con questa decisione, il designatore Rocchi ha voluto abbattere la territorialità che limitava le scelte degli arbitri.

I PRECEDENTI - La prossima sarà la sfida numero 65 in Serie A tra Hellas e Roma: i giallorossi diventeranno così l'avversaria affrontata più volte dai gialloblù nel massimo campionato. Il Verona, inoltre, ha affrontato la Roma in tutte le sue stagioni in Serie A. L'ultima vittoria del Verona contro la Roma, datata 19 settembre 2021, fu decisa da un gol dalla distanza di Marco Davide Faraoni, autore della rete del definitivo 3-2 in favore dei padroni di casa.

QUI HELLAS VERONA - Mister Baroni non dovrebbe rivoluzionare più di tanto l'undici della gara d'esordio, sebbene ci possa essere qualche ritocco, come l'inserimento dal 1' di Bonazzoli, match-winner del Castellani. Si va verso la conferma del 3-4-2-1 con Montipò tra i pali, Magnani, Dawidowicz e Coppola in difesa e Hongla e Duda in mediana. Terracciano, tra i migliori in campo nella prima uscita, è insidiato dal recuperato Faraoni per la fascia di destra, con Doig stabile sulla corsia di sinistra. Ngonge, Mboula, Saponara e Folorunsho a giocarsi le due maglie dietro all'unica punta Bonazzoli. Così il tecnico toscano nella conferenza stampa della vigilia: «Giocheremo contro una squadra forte, che potrà contare di nuovo su Dybala e Pellegrini, e che ha un allenatore forte in panchina. La Roma è senza dubbio una squadra che ha le carte in regola per poter fare un campionato di livello. Ci saranno delle difficoltà che noi dovremo essere bravi a superare, facendo una partita di grande attenzione, voglia e presenza, sia individuale che di squadra. Hien e Faraoni? Torneranno a disposizione due giocatori importanti per noi. Davide ha lavorato con la squadra, sta bene, ed è a disposizione sia per la partita in corso sia per le scelte iniziali. Come giocherà il Verona? Penso che in questo momento al di là del modulo, sia l'atteggiamento della squadra a non dover mancare. Siamo in una fase di costruzione, il mercato è in evoluzione, ed è arrivato Serdar in questi giorni, giocatore che potrà darci una mano. Domani sarà importante avere il giusto atteggiamento come a Empoli, dove la squadra è riuscita a tenere il campo e ha saputo affrontare la partita con la giusta voglia e determinazione. Contro la Roma questo aspetto dovrà essere amplificato perché domani sarà un'altra storia. In questo momento c'è da lavorare forte per riuscire a costruire velocemente la nostra identità. L'arrivo di Serdar? È un centrocampista interessante, sono contento del suo arrivo e devo ringraziare il direttore Sogliano. Suat ha svolto una parte iniziale di lavoro quest'estate, ha fatto anche 60' di un'amichevole e poi è rimasto fermo una decina di giorni. Dal punto di vista fisico sta discretamente, gli serve ancora tempo per arrivare al 100% della forma, ma per la partita di domani è già disponibile. Senza dubbio è un profilo interessante, un calciatore che fa per noi, ha qualità e dinamicità. Ha affrontato campionati importanti in Bundesliga, dovrà trovare in queste settimane la giusta condizione. Cosa servirà rispetto a Empoli? Domani sarà una partita diversa, dove non potremo sbagliare niente. Contro una squadra così forte, con qualità, dovremo essere bravi a ridurre a zero gli errori e capaci di mettere in pratica le nostre idee e compiere una prestazione dalla grande tenuta mentale. Dovremo restare sempre in partita, questo vorrei dalla squadra. Quella di Empoli è stata una partita giocata a temperature proibitive, con molta pressione sul campo da entrambe le parti. Qualcosa di interessante ho visto, stiamo lavorando su questo, sull'attaccare in verticale e sugli esterni. Attacco dalle diverse opzioni? Abbiamo preso Bonazzoli, ragazzo che ha talento, voglia e tanto da dare. Siamo contenti del suo gol a Empoli perché gli attaccanti vivono di questo, e lui è stato bravo in quella situazione. Saponara non devo descriverlo io, è arrivato un attimo in ritardo come condizione come Federico, ma ora sta lavorando molto. I cambi per me sono importanti anche se sinceramente non li considero tali, perché penso di avere a disposizione 20 titolari. Si esce perché un giocatore ha dato tutto, non perché non ha fatto bene: questo è un aspetto che cerco di inculcare nei miei giocatori. Tifosi? L'entusiasmo è qualcosa che non deve mai mancare nell'ambiente, e vorrei che continuasse ad essere alimentato. Voglio che la squadra dia la sensazione al pubblico di un gruppo che si dona, che si applica, perché il nostro entusiasmo deve essere trasferito a chi ci guarda. Qui il pubblico ci segue, ha tanta voglia: dovremo essere bravi noi ad alimentare con le prestazioni questo aspetto, costruendo un'identità forte anche insieme al nostro pubblico».

QUI ROMA - Nell'undici titolare giallorosso si rivedono Pellegrini e Dybala, squalificati contro la Salernitana, e a farne le spese saranno Bove e Spinazzola. Ecco dunque che nel 3-5-2 la Joya affiancherà Belotti, mentre in mezzo al campo Cristante avrà Pellegrini e Aouar ai lati. Zalewski, invece, è in vantaggio su Spinazzola, con Kristensen che dovrebbe essere confermato a destra, così come il terzetto di centrali con Mancini, Smalling e Llorente, e il portiere Rui Patricio. Ai box Renato Sanches per problemi muscolari. Così Mourinho sull'avversario: «Ho giocato lì due anni di fila, una volta abbiamo perso, una volta abbiamo vinto all'ultimo minuto, con un gol di Volpato. È sempre stato difficile. Giocano in un altro modo rispetto a questi ultimi due anni. Il nuovo allenatore nell'ultima partita ha giocato come nei due anni precedenti. Abbiamo questo dubbio: giocheranno come il mister o come il passato. Abbiamo lavorato duro, con molto caldo, in settimana. Abbiamo recuperato Lorenzo e Paulo, abbiamo perso Renato che ha un piccolo problema e non sarà disponibile per questa partita. Speriamo di tornare da Verona con 4 punti».

ARBITRO - Daniele Doveri di Roma

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Mboula; Bonazzoli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Aouar, Zalewski; Pellegrini, Dybala, Belotti