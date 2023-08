Hellas, che colpo con la Roma. Baroni: «Nelle difficoltà il gruppo è rimasto unito. Bello festeggiare così»

Dopo la vittoria al debutto nella trasferta con l'Empoli, l'Hellas Verona targato Marco Baroni conquista i tre punti anche alla prima uscita di campionato al Bentegodi, e lo fa con una grande prestazione messa in campo contro la Roma.

I gialloblù indirizzano la gara nei giusti binari nel corso del primo tempo, prima con il tap-in di Duda e poi con il contropiede letale di Ngonge, mantenendo il risultato positivo nella ripresa nonostante il gol ad accorciare le distanze del giallorosso Aouar e l'inferiorità numerica dettata dall'espulsione di Hien.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister quali sono le tue sensazioni dopo una vittoria così importante? «Sensazioni molto positive, è stato bello festeggiare con i ragazzi ed i nostri tifosi, nelle difficoltà affrontate il gruppo ha dato tutto ed è rimasto unito. Hanno giocato con mentalità, attenzione e dedizione, che è ciò che ci serviva in questa partita. Ora dobbiamo continuare a lavorare e migliorare».

Ci sono state tante partite dentro questo Verona-Roma... «Sono gare complicate in questo momento considerando che gli elementi della nostra rosa sono in condizioni fisiche differenti, visti i nuovi acquisti ed i rientri degli infortunati. La squadra ha dovuto faticare in diversi momenti, specialmente alla fine in inferiorità numerica. Questo match ci è servito per creare mentalità e compattezza nelle difficoltà. Sarà un campionato molto complicato nonostante la buona partenza, dobbiamo continuare a lavorare su questi fattori».