Hellas Verona, definito il ritiro "Primiero 2022": gialloblù ancora a San Martino di Castrozza

L'Hellas Verona ha deciso di proseguire il suo ormai consolidato binomio con il Trentino, rinnovando la propria scelta per il ritiro pre-campionato.

Per la quinta estate nelle ultime sei, la seconda di fila, sarà infatti Primiero San Martino di Castrozza l'Official Summer Retreat dei gialloblù. Un punto di partenza che sancirà l'inizio della nuova stagione, 2022/23, la quarta consecutiva in Serie A del Club scaligero.

La preparazione estiva sotto le Pale di San Martino di Castrozza si terrà indicativamente nelle prime due settimane di luglio, periodo durante il quale la squadra alloggerà all'Hotel Luis a Fiera di Primiero e si allenerà al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, locato a pochi minuti dall'hotel e immerso nella cornice d'eccezione della località trentina. Durante le due settimane, capitan Veloso e compagni sosterranno sedute quotidiane, nella maggior parte dei casi doppie (mattino e pomeriggio). Sono in programma anche tre gare a carattere amichevole, tutte organizzate da Dolomiti Sport Event. Date, orari e avversari dei tre test-match saranno definiti e comunicati dalla società stessa appena possibile, così come tutti gli altri dettagli organizzativi, a beneficio anche dei tifosi.