Hellas, risentimento muscolare per Depaoli

Altro infortunio in casa Hellas Verona.

Dagli accertamenti svolti da Fabio Depaoli, costretto ad uscire negli ultimi minuti del primo tempo nell'ultima sfida persa contro il Napoli, è emersa la presenza di un risentimento muscolare alla coscia destra. I tempi di recupero del giocatore rimangono da valutare, ma quel che è certo è che l'esterno gialloblù salterà sicuramente la prossima trasferta di Empoli e, quindi, tornerà a disposizione di Tudor dopo la sosta per le Nazionali. Un bel problema per il tecnico croato, che in quel ruolo al momento non può contare nemmeno su Lazovic (fermato da una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra) e Faraoni (squalificato).

«Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore hanno evidenziato per Fabio Depaoli, sostituito a fine primo tempo del match di domenica scorsa contro il Napoli, un risentimento al muscolo semitendinoso della coscia destra.

I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore».

Questo il bollettino medico diffuso tramite il sito ufficiale del Club scaligero.