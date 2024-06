Hellas Verona: riscattato il centrocampista

L'Hellas Verona FC ha riscattato da Hertha Berlino, a titolo definitivo, il centrocampista Suat Serdar. Il calciatore si è legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2028. Il tedesco è arrivato in gialloblù la scorsa estate e ha collezionato nella sua prima stagione italiana 25 presenze in campionato e una in Coppa Italia.

Nell'ultimo turno di campionato disputato al 'Bentegodi' contro l'Inter, il centrocampista ha anche indossato la fascia di capitano nell'ultima mezz'ora di gara, confermando la leadership conquistatasi partita dopo partita in questa sua prima stagione di Serie A.