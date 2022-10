Hellas, proseguono i rinnovi: anche Berardi prolunga fino al 2025

Dopo quelli già annunciati di Marco Davide Faraoni e Koray Günter, l'Hellas Verona prosegue sulla linea dei rinnovi ufficializzandone un altro: anche Alessandro Berardi si è infatti legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2025.

Il portiere, con alcune parole rilasciate ai canali della società scaligera, ha voluto esprimere la propria riconoscenza alla dirigenza: «Voglio ringraziare per la fiducia riposta in me il Presidente, Maurizio Setti, e il Direttore Sportivo, Francesco Marroccu. Sono felice di aver rinnovato per altri tre anni il mio contratto con l'Hellas Verona.Tanti anni fa sono arrivato qui e dopo cinque anni poter proseguire il mio percorso con questi colori mi riempie di orgoglio. Stiamo attraversando un momento particolare, ma sono sicuro che con l'unione di tutti saremo in grado di venirne fuori da squadra».

Estremo difensore d'esperienza, Berardi - dopo aver conquistato la massima categoria con il Verona al termine della stagione 2012/13 - è tornato a giocare per il Club gialloblù nel dicembre 2018, partecipando così all'ultima promozione in Serie A, categoria mantenuta dalla società dal 2019 a oggi.