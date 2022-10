Hellas rimontato nel recupero dall'Udinese, Cioffi: «Volevamo vincere, ora voltiamo pagina»

Squadra in casa

Squadra in casa Hellas Verona

L'Hellas cade ancora, per la terza volta di fila, facendosi superare dall'Udinese in pieno recupero.

Una rimonta avvenuta nella ripresa, dopo che i gialloblù erano passati in vantaggio nel primo tempo con il colpo da biliardo di Doig: il subentrato Beto e Bijol allo scadere di testa hanno ribaltato la situazione, regalando tre punti alla sempre più in forma squadra di Sottil e lasciando a secco la formazione di Cioffi, la cui panchina ora inizia davvero a barcollare.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Il suo Verona ha lottato a viso aperto contro una squadra in forma: è così? «Sì, va dato onore all'Udinese. Noi abbiamo giocato un ottimo primo tempo, per poi soffrire nella ripresa. Loro hanno aumentato il palleggio, e a noi è mancata la lettura per guadagnare metri di campo. Al di la di questo, ai ragazzi posso solo dire di guardare avanti».

Il gol del 2-1 nasce da un fallo su Djuric... «C'è rammarico, se il metro di giudizio fosse stato lo stesso per tutta la gara avremmo accettato quel fallo, ma non è stato così, e da alcune testate giornalistiche è stato riconosciuto. Questo ci ha fatto girare le scatole».

Ora, testa a Salerno... «Assolutamente, dobbiamo voltare subito pagina. Ho visto la squadra presente, attenta, vogliosa e che ha fatto tanti progressi. Io sono convinto che le difficoltà fossero in preventivo, così come del fatto che siamo tutti uniti per raggiungere l'obiettivo salvezza».

Dispiaciuto per l'epilogo il capitano Miguel Veloso, che ha chiesto all'ambiente di rimanere unito. Queste le parole dell'esperto centrocampista, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Un Verona che ha lottato e una sconfitta che è arrivata soltanto nel finale... «Sì, mi spiace moltissimo, e anche per i miei compagni. Oggi ce l'abbiamo messa tutta, ma purtroppo non è bastato contro una squadra forte e che adesso è seconda in classifica».

Da capitano cosa hai detto e cosa dirai ai tuoi compagni? «C'è stato del silenzio a fine partita, so quanto i ragazzi siano dispiaciuti. La strada che dobbiamo percorrere e la mentalità che dobbiamo avere è quella del non mollare mai. Dobbiamo seguire il nostro spirito e restare uniti».