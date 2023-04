Hellas, la rimonta col Sassuolo come miglior regalo per i 120 anni. Gaich: «Vittoria speciale»

Un pazzo Hellas rimonta il Sassuolo all'ultimo respiro, facendosi il miglior regalo per i 120 anni e, soprattutto, regalando una grande gioia a tutto il popolo gialloblù.

Al Bentegodi sono i neroverdi a passare in vantaggio nel primo tempo con il tap-in di testa di Harroui, andando poi più volte vicini al colpo del raddoppio, negato solamente dai riflessi di Montipò. Il Verona, con zero tiri in porta fino a pochi minuti dal termine, non molla e continua a fare la sua partita, iniziata con un giusto approccio dal punto di vista dell'aggressività e della concentrazione. La svolta per gli scaligeri arriva all'84: direttamente da calcio d'angolo, l'incornata di Ceccherini si infila sul primo palo e riporta la situazione in equilibrio, galvanizzando la formazione di Zaffaroni. Al 95', dopo un prolungato assalto finale degli ospiti, Consigli fa un errore clamoroso, regalando palla a Gaich che, senza pensarci due volte, disegna dalla trequarti un pallonetto preciso che arriva dritto in porta, facendo esplodere di gioia il pubblico del Bentegodi.

Di seguito le principali dichiarazioni dell'attaccante argentino al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Adolfo, che emozione è stata quella di segnare così il tuo primo gol con il Verona? «Sono molto contento per il gol e per la vittoria di questa sera. Era una partita speciale per noi per l'anniversario del Club, per i tifosi, e sono arrivati anche questi tre punti molto importanti. Un gol così lo vivi solo nei sogni. È sicuramente importante per me e per la squadra, oltre ovviamente che per i tifosi: sono molto felice, la mia famiglia e i miei amici mi hanno sempre sostenuto, il gol lo dedico a loro, al nostro pubblico e a tutti i miei compagni».

Non era facile rimontare contro un avversario come il Sassuolo, è una grande dimostrazione di carattere della squadra... «Dobbiamo continuare così, anche negli allenamenti in settimana. Stiamo lavorando bene e bisogna proseguire così. Non abbiamo mollato e continueremo così fino alla fine».

Ha siglato il gol del pareggio, alimentando per primo le speranze di vittoria. Federico Ceccherini, subentrato nel corso del secondo tempo, grazie al suo colpo di testa ha dato un contributo decisivo alla rimonta. Queste le parole del difensore, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Che importanza ha questa vittoria? «Oggi era importante vincere per la nostra situazione, ecco perché vogliamo dedicare questo successo ai tifosi gialloblù, che ci hanno spinto soprattutto nei momenti di difficoltà e fatto rimontare questa partita in modo incredibile. Vogliamo fare, inoltre, da parte di tutta la squadra, una dedica speciale al nostro Presidente che in settimana è venuto a parlarci e questa sera, per motivi personali, non è potuto essere qui allo stadio».

Due giocatori dalla panchina, questa sera, sono andati a segno: che significato ha? «Ci sono tanti ragazzi che si allenano forte e magari giocano meno, ma da qui alla fine chi sarà bisogno di tutti e dovremo aiutarci l'un l'altro: chinque può essere risolutivo».

Che spinta può dare una vittoria del genere? «Tanti di noi, a fine gara, erano emozionati. Da tanto tempo ci mancava la vittoria, quindi è una scarica di adrenalina e di energia che ci deve rimanere dentro, anche in questa settimana perché ci aspetta una partita importante e difficile contro il Napoli: dovremo giocare con lo spirito giusto».