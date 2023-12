Hellas, rimonta di cuore con l'Udinese. Baroni: «Con questo atteggiamento possiamo arrivare all'obiettivo»

È successo davvero di tutto al Bluenergy Stadium: l'Udinese si porta avanti di due lunghezze con Kabasele e Lucca, salvo poi farsi riagguantare dal rigore di Djuric e dalla splendida rovesciata di Ngonge. Ma il vero spettacolo arriva più tardi: Lucca allunga ancora lo score in incornata, ma la firma di testa di Henry al 97' porta il risultato finale sul 3 a 3.

Di seguito le principali dichiarazioni di Marco Baroni al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister per come è stato ottenuto e voluto, quello di oggi è stato un pareggio importante... «È già la seconda gara consecutiva che la squadra fa una prestazione importante, sotto tutti i punti di vista ma specialmente sotto quello dell'atteggiamento e della voglia. Siamo contenti, soprattutto per i nostri tifosi che erano numerosi e ci hanno supportato fino alla fine, questo ci deve dare maggior convinzione per i prossimi impegni».

Ngonge oltre a un gol spettacolare ha lavorato tutta la partita per la squadra e poi Henry ha segnato un gol importantissimo... «Siamo contenti, la squadra ha un atteggiamento propositivo. Oggi gli esterni ci hanno aiutato molto, la squadra così è più equilibrata nell'attaccare e nel portare uomini in area di rigore. So quanto ha sofferto Thomas, ha passato mesi difficili, però meritava questo gol, per questo siamo tutti contenti, lui è un ragazzo straordinario e potrà sicuramente darci una mano andando avanti».

A fine partita poi è arrivato quell'abbraccio sotto la curva dei tifosi, che hanno visto un atteggiamento significativo in campo... «Questo spirito è quello che poi può portarti a raggiungere l'obiettivo finale, allo stesso tempo lo abbiamo fatto davanti ai nostri tifosi che ci hanno incitato fino alla fine. Poi noi, come loro, sentiamo questa mancanza di vittorie, ma tutti insieme, con questo atteggiamento ce le andremo a prendere».