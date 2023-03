Hellas, ecco le procedure di rimborso dei biglietti dopo la variazione di orario per Verona-Sassuolo

Attraverso una nota pubblicata sul sito, l'Hellas Verona ha informato che, in seguito alla variazione di orario per la gara Verona-Sassuolo - in programma originariamente alle ore 20.45 di sabato 8 aprile e spostata alle ore 18.30 dello stesso giorno - tutti coloro che sono in possesso del biglietto riportante come orario di inizio le ore 20.45 potranno accedere allo stadio senza necessità di cambiare il biglietto che pertanto rimane valido.

Coloro che invece volessero chiedere il rimborso del biglietto in seguito alla variazione di orario, potranno farlo esclusivamente online QUI seguendo la procedura indicata, valida sia per chi ha effettuato l'acquisto in un punto vendita Vivaticket, sia per coloro che hanno acquistato il biglietto online. La domanda di rimborso potrà essere presentata da oggi, giovedì 23 marzo, a mercoledì 5 aprile. Oltre tale data non sarà più possibile procedere. Una volta effettuata la registrazione sul sito Vivaticket verranno chieste alcune informazioni, come l'Iban sul quale riaccreditare l’importo, e la scansione del biglietto da allegare alla richiesta di rimborso.

Tutte le informazioni sono disponibili QUI o contattando il servizio di assistenza QUI.