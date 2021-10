Hellas Verona, il report dei gialloblù convocati in Nazionale

I giovani Pandur, Šutalo, Bosilj e Coppola sempre titolari, poco spazio per Cancellieri con l'Under 21 azzurra. Barak in anticipo a Peschiera per squalifica, Lazovic colleziona minuti con la Serbia. Bene Hongla con il Camerun, il polacco Dawidowicz si aggiudica da protagonista la sfida con l'Albania