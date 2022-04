Hellas, guarda chi si rivede: Dawidowicz di nuovo in campo

Il Verona sorride: Pawel Dawidowicz è tornato in campo.

Il difensore, dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso dicembre nel derby col Venezia, ha ripreso ad allenarsi con la squadra al centro sportivo di Peschiera.

Un recupero lampo per il centrale polacco, che ha bruciato le tappe nel rientro e che adesso sta cercando di accellerare per ritrovare la condizione migliore il prima possibile. L'obiettivo è chiaro: rimettersi a disposizione di mister Tudor già per questo finale di stagione.

Senz'altro una bella notizia per i tifosi scaligeri, che lo apprezzano molto per la sua dedizione e la sua voglia di lottare per i colori gialloblù.