Hellas da record: cinquina di poker, Barak cannoniere aggiunto. E davanti l'attacco fa paura

Che il Verona sia una piacevole sorpresa, forse non c'è nemmeno più bisogno di dirlo.

Partita dopo partita, la truppa gialloblù si sta dimostrando in enorme fiducia. Il ritmo è da big del campionato, e i numeri lo sono altrettanto. Dopo il netto successo contro l'Udinese, la formazione di Tudor ha accumulato altri record da capogiro.

Partiamo dal primo: con l'ultimo risultato di 4 a 0, l'Hellas ha segnato almeno quattro gol per la quinta volta in stagione. In Serie A non ci era mai riuscito più di tre volte in un singolo campionato. Quella scaligera è diventata poi l'unica squadra nei top campionati europei ad avere tre giocatori con almeno 9 gol: nello specifico Simeone (12), Caprari (9) e Barak (9). I tre tenori offensivi hanno siglato complessivamente 30 reti, con un attacco che ora vanta ben 47 gol all'attivo. Una statistica che ne fa il quarto migliore della competizione, dopo Inter (55), Lazio (52) e Milan (50). A tal proposito, con il timbro rifilato ai bianconeri, Antonin Barak è diventato il centrocampista del campionato con più marcature, grazie ai nove centri totali. Tra Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1, soltanto Christopher Nkunku del Lipsia ha fatto di meglio (11).