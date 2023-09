Hellas Verona, il punto sugli infortunati

Attraverso un bollettino medico pubblicato sul proprio sito, l'Hellas Verona ha reso note le condizioni dei calciatori non convocati per la gara infrasettimanale con l'Atalanta.

Questo il comunicato ufficiale rilasciato dalla società gialloblù:

«Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti i calciatori Juan Cabal e Jordi Mboula, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro per Cabal e una lesione di primo grado all’adduttore destro per Mboula. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.

Si comunica, inoltre, che nella seduta odierna i calciatori Josh Doig e Milan Djuric hanno svolto un lavoro a parte».