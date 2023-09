Hellas, un punto con il Bologna. Baroni: «Siamo stati bravi a mostrare il carattere nelle difficoltà»

Pareggio a porte inviolate per l'Hellas Verona, che nel posticipo della 4^ giornata di Serie A, giocato con il Bologna, ritrova un risultato positivo dopo la sconfitta col Sassuolo.

Al Bentegodi finisce senza reti con un buon primo tempo dei gialloblù di mister Marco Baroni, che però non sono riusciti a trovare la via del gol.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister una partita dai due volti, entrambi positivi… «Sì sono d'accordo. Nel primo tempo abbiamo speso molto e siamo riusciti a togliere idee e palleggio al Bologna. La squadra era messa molto bene in campo, aggressiva e ha sviluppato buone giocate. Era la prima volta che giocavamo con Bonazzoli dall'inizio e Duda in quella posizione, Folorunsho e Hongla ci hanno aiutato tanto dandoci struttura. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Il secondo tempo è stato diverso dovendo anche gestire gli infortuni. Ha trovato spazio anche Lazovic che si era allenato solo pochi giorni con noi al rientro dall'infortunio, sono soddisfatto della sua prova. Siamo stati costretti a fare cambi forzati, ho fatto esordire Suslov che era stato con noi solo per tre giorni, ma si è subito messo a disposizione della squadra. Nei momenti difficili abbiamo fatto emergere il nostro carattere e la nostra tenuta mentale e fisica, fattori che non devono mai mancare».

In questa partita avete trovato la solidità che cercavate in una prestazione apprezzata dal pubblico a fine partita… «Noi vogliamo emozionare. Dico sempre ai ragazzi che il nostro obiettivo, oltre alla crescita personale, deve essere quello di trasmettere al pubblico che siamo un gruppo che si spende, lavora, che ha idee, anche nei momenti in cui non ci arriveranno i risultati. Alla squadra non dovrà mai mancare questa mentalità. Sono contento che il pubblico abbia apprezzato che, nonostante qualche difficoltà all'inizio, stiamo mostrando la nostra identità».