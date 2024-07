Hellas Verona: presentate le nuove maglie

L'Hellas Verona ha presentato alla Loggia del Consiglio, in piazza Dei Signori, la nuova maglia per la stagione 2024-25. Una divisa che la squadra gialloblù utilizzerà nelle partite casalinghe. Le maglie sono state realizzate in poliestere 100% riciclato e con un particolare tessuto: si tratta di uno jacquard tinto filo, super leggero e altamente traspirante che è prodotto da fonti riciclate. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità. Il pantaloncino, a differenza della maglia, è completamente blu con il logo del Club posizionato in basso a destra, mentre a sinistra quello dello sponsor tecnico, entrambi in giallo. Una riga gialla ripercorre il pantalone lungo il lato. I calzettoni sono anch’essi blu, con i bordini gialli e blu all’altezza del ginocchio.

Durante la presentazione è intervenuto anche il nuovo mister Paolo Zanetti: “Sono molto felice ed emozionato. E non avevo ancora visto la maglia che è la cosa più importante per un club. Abbiamo il dovere di sudarla e di onorarla. Dobbiamo metterci al lavoro ed essere pronti a un campionato difficile, ma molto affascinante”.