Hellas, aperte le prenotazioni per "The night"

Da oggi, giovedì 23 giugno, è possibile prenotarsi all'evento "The night", firmato Hellas Verona, in cui saranno svelate la prima maglia da gioco e la campagna abbonamenti per la stagione di Serie A 2022/23.

La serata, rivolta a tutti i tifosi gialloblù e organizzata per mercoledì 29 giugno alle ore 21, si terrà al Palazzetto dello Sport, situato in piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Per l'occasione parteciperà anche una delegazione di giocatori della Prima Squadra, pochi giorni prima della partenza per Primiero San Martino di Castrozza, sede del ritiro estivo degli scaligeri.

L'ingresso sarà gratuito e previa prenotazione: per riservare il tuo posto CLICCA QUI!

Alcune informazioni utili: il Palazzetto aprirà i cancelli per l'accesso del pubblico alle ore 20, e il biglietto d'ingresso potrà essere presentato in formato digitale, senza necessità di stamparlo.