Hellas, Piccoli: «La concorrenza non mi spaventa, voglio la doppia cifra. Cioffi è tosto»

Roberto Piccoli, nuovo acquisto dell'Hellas Verona, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport direttamente dalla sede del ritiro gialloblù.

Queste le principali dichiarazioni del giovane attaccante, a segno con un poker nella prima amichevole disputata proprio contro il Primiero:

«È arrivato il momento di sbocciare? Sì, è il momento. O meglio, speriamo proprio di sì. lo posso soltanto lavorare duramente quest'anno per farmi trovare pronto e bello carico per il campionato. La trattativa col Verona? Ho detto subito di sì. Volevo venire qui già l'anno scorso ma ci sono state delle complicazioni. Concorrenza con gli altri attaccanti? Guardo me stesso, mi alleno al massimo e mi faccio trovare pronto. Sta a me meritare di giocare e al mister decidere. Il vantaggio è che posso giocare anche a fianco di un centravanti o dietro le punte. Obiettivi? Voglio cercare di arrivare in doppia cifra. Se allo Spezia ne avevo fatto cinque in campionato, qui punto a fare di più, anche grazie all'aiuto dei compagni, che sono molto forti. Il mio idolo? È Vieri: cattivo e devastante. Studio per diventare quel tipo di numero 9. La prima impressione dal ritiro? C'è un bel gruppo, unito, che ha tanta voglia di lavorare. E il mister Cioffi è tosto, mi tiene sotto a sudare e mi carica. Il tecnico giusto per me».