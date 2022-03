Hellas, la perla di Cancellieri vale il pareggio con l'Empoli. Tudor: «Ottima gara, sopperito bene alle assenze»

È un buon pareggio quello conquistato da parte dell'Hellas Verona, che in trasferta al Castellani riagguanta l'Empoli.

Incassato il vantaggio iniziale dei toscani firmato Di Francesco, giunto al termine di una bella azione, la squadra gialloblù inizia ad ingranare e spingere di più, dopo un avvio di gara lento e privo di iniziativa. Nella ripresa, dagli undici metri con Simeone, ha l'occasione buona per riacciuffare gli avversari: il Cholito, però, fallisce due volte (il primo tentativo dal dischetto era stato fatto ripetere). Cancellieri, che in molti davano per possibile titolare, entra bene in campo e si mette subito in proprio. E, infatti, è da una delle sue frizzanti giocate che nasce il gol del pareggio. Il giovane scaligero rientra sul suo piede dalla zona di destra, lasciando partire dalla distanza un velenosissimo sinistro a giro che non lascia scampo a Vicario: 1 a 1.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico croato al termine dell'incontro, rilasciate a DAZN e riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

«La mia analisi di questo pareggio? Penso che questo pomeriggio i ragazzi abbiano disputato una bella gara e sopperito bene alle assenze, disputando un grande secondo tempo e conquistando un ottimo pareggio. Nella ripresa abbiamo creato molto, abbiamo calciato anche un rigore, anzi due, forse potevamo anche riuscire a vincerla, ma sono soddisfatto della prestazione fatta da tutta la squadra. Sapevamo che non sarebbe stata una sfida semplice: l'Empoli è una squadra che gioca un buon calcio e noi avevamo alcuni giocatori fuori ruolo, come Tameze e Sutalo che hanno giocato sulle fasce, ma hanno fatto bene. Nella sosta ci concentreremo sul recuperare gli indisponibili e a prepararci per la prossima sfida che ci aspetta contro il Genoa.

L'episodio del rigore? È stato un bel gesto da parte di Barak e Caprari lasciarlo calciare a Giovanni, ma per me è solo una ulteriore dimostrazione dell'unità e dello spirito di gruppo della squadra che vedo ogni giorno in allenamento.

I giovani in campo oggi? Sono contento per Cancellieri: ha fatto un bellissimo gol e disputato un'ottima prestazione. Matteo è un ragazzo con doti incredibili, lavorando ogni giorno sono sicuro che potrà solo migliorare e continuare a crescere. Sono soddisfatto anche delle prove di Coppola e Hongla.

Andreazzoli? Stimo molto il suo lavoro: la sua squadra ha un'identità precisa, mi piace molto, è un ottimo allenatore».