L'Hellas parte bene a Empoli, Baroni: «Soddisfatto della prova, ai miei ho chiesto coraggio e compattezza»

L'Hellas Verona targato Marco Baroni parte alla grande la sua avventura nel nuovo campionato di Serie A, espugnando il Castellani e vincendo di misura contro l'Empoli.

Nel caldo pomeriggio di sabato 19 agosto, i gialloblù rischiano nel primo tempo sulla traversa di Marin e le conclusioni di Caputo e Gyasi, ma poi si portano in vantaggio al 75' con la zampata di Bonazzoli, favorito dall'errore in uscita di Caprile sugli sviluppi di un corner.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister cosa si porta via da questa bella vittoria in trasferta? «Sono soddisfatto della prestazione e della costruzione dell'identità della squadra, volevo una partita di coraggio e compattezza e la squadra l'ha fatta».

Come ha impostato tatticamente la partita? «Ho cercato di limitare l'Empoli giocando con Mboula, Folorunsho e Ngonge al fine di portare pressione e marcare a uomo Baldanzi e Marin che sono due pedine fondamentali per loro. Abbiamo messo pressione anche con i quarti per cercare di tenere l'Empoli lontano dall'area di rigore, siamo soddisfatti della prova».

Prima vittoria nella storia del Verona a Empoli, a chi dedica questa vittoria? «Sicuramente alla squadra che ha lavorato bene e sta trovando la sua identità, poi anche ai tifosi che anche oggi ci hanno seguito in tantissimi. Cerco sempre di comunicare alla squadra di giocare con pathos che possa coinvolgere i nostri tifosi».