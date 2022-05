Hellas, il pari con la Lazio chiude un'annata fantastica. Tudor: «Bravi tutti dalla prima all'ultima gara. Futuro? Vediamo i presupposti»

Il Verona chiude in bellezza il proprio campionato, strappando un punto alla Lazio all'Olimpico.

Dopo il doppio vantaggio lampo firmato Simeone e Lasagna, la squadra gialloblù si lascia riagguantare già nel primo tempo dalle reti di Cabral e Felipe Anderson. Nella ripresa si concretizza la rimonta dei biancocelesti con Pedro, ma quando tutto sembra ormai perduto ci pensa Hongla a regalare il pari definitivo agli scaligeri di mister Tudor.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico croato al termine dell'incontro, rilasciate a DAZN e riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

«Come riassumo la stagione? Posso valutare la stagione dando un 10 a tutti, dai ragazzi alla Società. Volevamo onorare il campionato fino alla fine e anche questa sera ci siamo riusciti, facendo un'ottima prestazione contro una squadra forte come la Lazio e guadagnando un buon punto. Sono orgoglioso dei ragazzi e del campionato che abbiamo fatto: siamo stati fantastici dalla prima all'ultima partita. Ho allenato un gruppo dedito al sacrificio, con molta voglia di lavorare e migliorare. Penso che il mestiere dell'allenatore sia quello di indicare la strada ai propri calciatori, ma poi sono loro a fare la differenza: io sono stato fortunato ad aver avuto l'opportunità di allenare per tutta la stagione un grande gruppo, fatto di ragazzi seri e con qualità.

Se è stata la mia miglior stagione da allenatore? Penso di aver trovato a Verona un Club serio e organizzato, nel quale persone capaci come il Presidente ed il Direttore Sportivo mi hanno permesso di lavorare sempre bene e con serenità, mettendomi a disposizione una 'rosa' di giocatori forti e di qualità. Il futuro? Ne riparleremo con tranquillità nei prossimi giorni e ci confronteremo insieme, capendo se ci sono i presupposti, non solo per me ma anche per il Club».

Esordio tra i pali per il terzo portiere Alessandro Berardi, uomo spogliatoio e capitano di serata per volontà della squadra. Queste le parole dell'estremo difensore, anch'esse riportate sul sito ufficiale del Club scaligero:

«Che sensazione hai provato questa sera? Unica, giocare una partita del genere, e con questo pubblico diventa ancora più grande. Abbiamo affrontato questa partita come tutte le altre giocate in stagione, col grande spirito che ci ha sempre contraddistinto. In più abbiamo confermato il nono posto, e questo è un traguardo importante e per la Società.

Quale è stato il segreto di questa stagione? Il fatto che abbiamo un gruppo unico, che abbiamo trovato la forza di non mollare nei momenti di difficoltà, e che tra di noi ci siamo sempre aiutati. Chiudere a 53 punti poi è straordinario.

Sei riuscito a contenere le emozioni… La partita è andata subito nel verso giusto, e questo ha aiutato. Sono contento per come è andata la gara, abbiamo chiuso bene la stagione».