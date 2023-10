Hellas, con il pari di Torino la classifica torna a muoversi. Baroni: «Prestazione di personalità»

Squadra in casa

Pareggio a porte inviolate per l'Hellas Verona, che nel posticipo della 7^ giornata di Serie A, giocato con il Torino, torna a muovere la classifica dopo i due ko incassati contro Milan e Atalanta.

All'Olimpico il match finisce così senza reti, con i gialloblù di mister Marco Baroni che hanno diviso la posta in palio con i granata dell'ex Ivan Juric.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Avete conquistato un punto importante dopo una prestazione molto attenta e ordinata… «Mi è piaciuta la squadra, tutti i giocatori hanno fatto una prestazione di personalità in cui hanno tenuto molto bene il campo, cercando anche la manovra. Siamo stati bravi nel portare pressione alta, sono veramente soddisfatto della prova dei ragazzi contro un avversario forte. Oggi il Verona ci ha messo del suo nel depotenziare una formazione che stava bene, con giocatori importanti. Nel secondo tempo abbiamo abbassato il baricentro, conseguenza anche di due cambi forzati visto che abbiamo perso due elementi per infortunio muscolare. Questa è la strada, dobbiamo lavorare per trovare il gol».

Oggi Suslov, Cruz e Amione sono partiti dall'inizio per la prima volta, è un segnale che tutti sono considerati? «Io ho dato un segnale forte a tutto il gruppo. Ritengo di avere 22 titolari, gioca chi sta meglio e chi va forte, ci serve una sana competizione nel gruppo perchè io aspiro ad avere un tutti titolari. Questa squadra lo può fare perchè è sempre molto partecipativa. Oggi mi serviva un attacco dinamico che togliesse a loro i punti di riferimento. Suslov e Cruz hanno fatto delle buone partite, così come Duda. Oggi tutti hanno giocato bene, questo è l'atteggiamento che ci serve, si parte da qui, quando ci sono prestazioni di questo tipo c'è sempre la possibilità di costruire qualcosa di importante».