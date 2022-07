Hellas Verona, pari nell'amichevole in famiglia

Si è conclusa con il pareggio per 1-1 la partitella in famiglia tra Hellas Verona A ed Hellas Verona B, seconda amichevole ufficiale del ritiro di Primiero.

Nell'ora di gioco disputata, suddivisa in due frazioni da 30 minuti, sono andati in rete Milan Djuric al 4' del primo tempo e Kevin Lasagna al 4' della ripresa.

Non sono stati schierati in campo da mister Gabriele Cioffi, come in occasione della gara con il Primiero, Giovanni Simeone e Gianluca Caprari. Ad assistere all'incontro i nuovi arrivati Thomas Henry e Josh Doig, arrivati in giornata e pronti ad aggregarsi al gruppo. Tra i presenti anche il presidente Maurizio Setti e il direttore sportivo Francesco Marroccu.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights del test match:

HELLAS VERONA A-HELLAS VERONA B 1-1

Reti: 4' pt Djuric, 4' st Lasagna

HELLAS VERONA A (3-4-2-1): Berardi (da 1' st Boseggia); Coppola, Magnani, Amione; Faraoni, Tameze, Sulemana, Retsos; Barak, Rüegg; Djuric

HELLAS VERONA B (3-4-2-1): Montipò (da 1' st Chiesa); Terracciano, Cetin, Ceccherini; Bragantini, Hongla, Ilic, Lazovic; Praszelik, Lasagna; Piccoli

Arbitro: Silvia Gasperotti (Sez. AIA di Rovereto)

Assistenti: Massimo Minniti (Sez. AIA di Merano), Thomas Storgato (Sez. AIA di Castelfranco Veneto)