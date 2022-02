Hellas Verona, Pandur operato alla spalla

È più grave del previsto l'infortunio rimediato da Ivor Pandur con la Nazionale Under 21 croata.

L'Hellas Verona ha reso noto che nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio, il portiere è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riparazione della rottura del tendine del muscolo sovraspinoso della spalla destra. L'intervento, eseguito dal Professor Alex Castagna presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano), è tecnicamente riuscito.

Il giovane calciatore gialloblù inizierà da subito il programma riabilitativo, ma la prognosi iniziale è di circa tre mesi di stop: se così fosse, sarebbe difficile rivederlo in campo per il finale di campionato.

Cinque finora le presenze di Pandur in questa stagione: tre apparizioni in Serie A e due in Coppa Italia. Durante la sua assenza, Berardi prenderà il ruolo di vice Montipò, mentre Chiesa passerà terzo nelle gerarchie di Tudor.