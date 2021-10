Hellas Verona, Pandur dal ritiro della Croazia Under 21: «Mi alleno e aspetto la mia occasione»

Il portiere gialloblù: «Credo di meritare un'opportunità e di avere qualità. Sta a me dimostrarlo ogni giorno, poi deciderà l'allenatore. Voglio mostrare a me stesso e agli altri che sono pronto, che possono contare su di me»

Ivor Pandur, giovane portiere del Verona, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Croazia Under 21.

Queste le principali dichiarazioni dell'estremo difensore classe 2000:

«È un grande onore essere qui tra la nostra gente. Sappiamo di avere due partite molto importanti davanti a noi, soprattutto questa prima contro la Norvegia che ancora non conosciamo, ma si trova ben posizionata nel girone. Speriamo di ottenere sei punti. Le vittorie contro Finlandia e Azerbaigian hanno significato molto per il nostro spirito, è un vento in poppa per il futuro, vogliamo mostrarlo sempre. Nell'ultima partita abbiamo respirato all'unisono. Ci è voluto un po' per rilassarci, ora l'atmosfera è rilassata, beviamo costantemente un caffè insieme e questo ci avvicina.

Hellas? L'unica cosa che posso fare è allenarmi bene e aspettare la mia occasione. Credo di meritarla e di avere qualità. Sta a me dimostrarlo ogni giorno, poi sarà l'allenatore che deciderà. Ci vuole anche un po' di fortuna. Mentre sono qui, sono concentrato sulla Nazionale e voglio dimostrare a me stesso e agli altri che sono pronto, che ho qualità e su cui possono contare».