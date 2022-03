L'Hellas celebra il Palio del Drappo Verde: ai vincitori della corsa in premio la terza maglia

Domenica, 20 marzo, si terrà in Valpantena la tradizionale gara podistica veronese, dalla quale è nata l'idea per la realizzazione della divisa Third scaligera della stagione attuale. Per valorizzare questo connubio, il vincitore e la vincitrice la riceveranno con la possibilità di personalizzarla gratuitamente