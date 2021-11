Hellas Verona, il magico ottobre di Simeone: la Panini lo elegge miglior giocatore del mese, Sport 360 lo inserisce nella top 5 d'Europa

L'attaccante argentino, nelle ultime settimane, si è affermato a suon di gol come uno dei migliori attaccanti non solo del panorama italiano, ma anche europeo. Dopo i sei gol realizzati nelle ultime due partite al Bentegodi, non sono tardati ad arrivare alcuni riconoscimenti