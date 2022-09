Hellas, presentata la terza maglia "ispirata all'Arena, dedicata a Verona"

È stato dato il benvenuto nella serata di martedì, 20 settembre, al nuovo Third Kit 2022/23 dell'Hellas Verona targato Macron.

Per l'occasione oltre 150 ospiti si sono ritrovati al Circolo Tennis Scaligero di Viale Cristoforo Colombo, per completare il percorso dedicato alla presentazione delle divise da gara dei gialloblù, iniziato a giugno con la presentazione dell'Home, al Palazzetto dello Sport, proseguito a luglio con l'evento totalmente digitale dedicato all'Away, e chiuso proprio al CTS con l'arrivo del Third.

Caratterizzato dal colore turchese, i dettagli gialloblù e la rappresentazione delle forme dell'Arena di Verona, il nuovo Third Kit è stato indossato dal difensore Bianca Vergani, mentre le già note Home e Away dal capitano Michela Ledri e dall'attaccante Veronica Pasini, tutte calciatrici della Prima Squadra dell'Hellas Verona Women e splendidamente accompagnate dalle giovani promesse della Scuola Calcio scaligera. A fare gli onori di casa, davanti a decine di aziende partner e ai dirigenti del Club, il Presidente del CTS Andrea Bonomini, affiancato sul palco dal Direttore Generale gialloblù Simona Gioè.

Andando più nel dettaglio, la terza maglia rappresenta Verona e il suo simbolo più noto. Un simbolo che è stato anche "casa" dei gialloblù nel corso della propria lunga storia. Parliamo dell'Arena di Verona, l'anfiteatro romano meglio conservato al mondo, che da duemila anni impreziosisce la nostra meravigliosa città e che per la prima volta diventa protagonista. Gli archi romani riproposti sulla parte bassa della maglia hanno assistito, assieme a migliaia di veronesi che assiepavano i gradoni dell'Arena, a tante sfide giocate dal Verona.

Passando alle caratteristiche tecniche, anche la maglia Third è realizzata in tessuto Eco-Fabric, filato 100% provenente da plastica riciclata, che conferma l’attenzione del Club, condivisa con il proprio partner tecnico, ai temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. La nuova 'Third' è turchese, a girocollo sagomato in maglieria con bordi gialloblu. Il backneck è personalizzato con i colori del club e il suo anno di fondazione, 1903. Nel retrocollo è ricamata, in blu Verona, la scritta VERONA. Sul petto, a destra, è ricamato il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, il logo del club rinnovato nel 2020 e contraddistinto dai mastini uniti alla scala, sempre in tonalità blu Verona. Il dettaglio grafico che caratterizza la maglia è il disegno, in blu Verona, dell’Arena di Verona, posto nella parte bassa anteriore. Il kit è completato da pantaloncini turchesi con coulisse bianche e dettagli gialli sul bordo coscia. I calzettoni che sono turchesi con banda superior gialla e riga orizzontale blu, hanno sopra la caviglia, il Macron Hero, e poco sotto il polpaccio il logo del club, entrambi in giallo. La nuova maglia 'Third' 2022-2023 ha una vestibilità Slim Fit, il principale tessuto utilizzato è Eco Softlock e la presenza del pannello in Eco micromesh sul retro rende il capo leggero e altamente traspirante.

Il nuovo kit, la Home, l'Away e tutti i capi della linea di abbigliamento della società sono in vendita su hvstore.it e negli Hellas Store, oltre che su macron.com e nei Macron Store.