Hellas Verona: nuovo arrivo a centrocampo

L'Hellas Verona FC ha acquisito a titolo definitivo da Frosinone Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Abdou Harroui, che ha firmato un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Il classe 1998, nato nei Paesi Bassi, è cresciuto nei settori giovanili di tre diverse squadre olandesi: UVS Leiden, Alphense Boys Legend e Sparta Rotterdam. Con la maglia dello Sparta il centrocampista ha compiuto il proprio debutto tra i professionisti il 24 febbraio 2018. Con i biancorossi Harroui ha disputato in totale 103 partite in Eredivisie, nelle quali ha realizzato 18 gol e 13 assist, prima di trasferirsi nell'estate 2021 al Sassuolo. Con il club emiliano il centrocampista ha disputato due stagioni in Serie A, collezionando 48 presenze tra tutte le competizioni e realizzando tre gol. Nella scorsa stagione, 2023/24 ha vestito la maglia del Frosinone, con la quale in 21 presenze ha messo a segno quattro reti e tre assist.