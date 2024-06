Hellas Verona: Noslin ad un passo dalla Lazio

L'Hellas Verona è pronto a fare un'altra plusvalenza che riguarda Tijjani Noslin, ad un passo dalla Lazio. Acquistato per tre milioni di euro a gennaio scorso è prossimo al passaggio in biancoceleste per 15 milioni più il 10% sulla futura vendita in favore dei gialloblù. Per l'attaccante, che a Roma ritroverà mister Baroni, contratto fino al 2029 da 2 milioni a stagione. Il giocatore piaceva molto anche al Manchester United, ma alla fine ha scelto la Lazio.

Manca poco all'annuncio ufficiale, ma l'affare con i capitolini sembra già chiuso.