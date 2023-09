Hellas, Ngonge dopo la sconfitta con il Sassuolo: «Analizziamo gli errori e pensiamo alla prossima»

L'attaccante dell'Hellas Cyril Ngonge ha parlato al termine di Sassuolo-Verona, match valido per la 3^ giornata della Serie A 2023/24.

Queste le dichiarazioni del giocatore belga, rilasciate ai canali ufficiali del Club gialloblù:

Cyril un match difficile questa sera, avete dato tutto, ma qualcosa è mancato… «Sì sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma l'avevamo preparata bene come si è visto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo perso un po’ di concentrazione, e in un campionato difficile come questo non si possono commettere errori. Dobbiamo migliorare per evitare questi piccoli errori, ma siamo sulla buona strada».

Ora ci sarà la sosta, c’è tempo per lavorare e preparare la sfida al Bologna… «Sì ora dobbiamo metterci subito questa sconfitta alle spalle, analizzare gli errori che abbiamo commesso stasera per evitare di ripeterli nuovamente nelle prossime partite. Dovremo lavorare al massimo per arrivare preparati alla sfida contro il Bologna al 'Bentegodi'».