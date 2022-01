Hellas Verona, tutti negativizzati al Covid i giocatori gialloblù

Bella notizia per l'Hellas Verona, anche in vista del match di oggi, domenica 16 gennaio, alle ore 12.30 contro il Sassuolo.

La squadra gialloblù, infatti, ha recuperato tutti i giocatori risultati precedentemente positivi al Covid, che si sono ora negativizzati. Considerando la già avvenuta guarigione di Magnani, Cancellieri, Ragusa e Çetin, si tratta perciò dei sette elementi rimanenti: Montipò, Berardi, Šutalo, Coppola, Faraoni, Bessa e Frabotta. A parte quest'ultimo, ancora alle prese con guai fisici, gli altri sono stati convocati già per la sfida in programma al 'Mapei Stadium' contro i neroverdi. La loro condizione sarà inevitabilmente tutt'altro che ottimale, per cui bisognerà capire se verranno impiegati o meno da mister Tudor, soprattutto per quanto riguarda i due titolarissimi Montipò e Faraoni.

Di seguito la breve nota pubblicata sul sito dal Club di via Olanda:

«Hellas Verona FC comunica che dalle risultanze degli ultimi test specifici - fatta eccezione per due membri dello staff - tutti gli altri componenti del gruppo squadra si sono negativizzati al Covid-19».