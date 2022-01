Hellas Verona, niente Nazionale per Caprari. Anche Simeone escluso dall'Argentina

Nonostante il suo ottimo rendimento, con cinque assist e otto gol realizzati in campionato (l'ultimo, di tacco, contro il Bologna), Gianluca Caprari non è stato inserito nell'elenco dei convocati azzurri di Roberto Mancini.

Il ct dell'Italia ha avuto altre idee sugli attaccanti da reclutare per lo stage in programma durante la sosta: Balotelli (Adana Demirspor), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Raspadori (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo), Zaniolo (Roma), ed infine l'ex Zaccagni (Lazio).

Discorso analogo anche per Giovanni Simeone. Il centravanti era stato incluso nella lista dei pre-convocati del ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, per le partite di qualificazione al Mondiale con Cile e Colombia, ma non è stato poi confermato nell'elenco definitivo dell'Albiceleste.

Poteva entrarci dopo l'infortunio di Joaquin Correa durante Inter-Empoli di Coppa Italia, ma il tecnico ha scelto, per sostituire il giocatore nerazzurro, di chiamare il centrocampista del Monterrey Maxi Meza.