Hellas, con il Napoli un punto che conta tanto. Zaffaroni: «I ragazzi ci hanno messo l'anima»

Un Hellas coraggioso strappa un punto alla capolista Napoli, sul suo campo, tornando a casa con un pari che regala qualche consapevolezza in più.

Al Maradona la partita la fanno i partenopei, ma i gialloblù si dimostrano sempre attenti e concentrati in fase difensiva, reattivi nel ripartire efficacemente in velocità quando possibile. Il possesso palla degli azzurri non produce pericolosità offensive, mentre nel primo tempo è un vivace Lasagna a prendersi la scena con qualche spunto da fuori area. Nella ripresa il subentrato Osimhen centra in pieno la traversa agli sgoccioli di gara, mentre sull'altro fronte Ngonge si divora allo scadere il possibile vantaggio sciupando un contropiede in solitaria. Finisce così 0 a 0, con la squadra di Zaffaroni che fa un passo in avanti portandosi a tre lunghezze dallo Spezia quart'ultimo.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, il Verona ha fermato la capolista in trasferta: una prestazione eccezionale… «I ragazzi sono stati eccezionali, hanno fatto una grandissima prestazione. Sapevamo di giocare contro la squadra migliore d'Italia e tra le più forti d'Europa. La squadra ha interpretato la gara in maniera perfetta, tutti ci hanno messo l'anima, scendendo in campo con un grande atteggiamento e una grande determinazione perché, per portare a casa un risultato su questo campo, bisognava fare un certo tipo di prestazione. Bisogna soltanto fare i complimenti ai ragazzi».

Questa squadra, quando cade, sa rialzarsi: è questa la qualità più grande del Verona? «Dobbiamo dimostrarlo da qui alla fine. La cosa che mi è piaciuta particolarmente è l'aver avuto la forza di ripartire quando potevamo farlo. Sicuramente è un aspetto molto positivo di questa gara».

Abildgaard dal primo minuto testimonia come questo gruppo lavori bene con tutti e abbia bisogno di tutti… «Per un finale di stagione come quello che ci aspetta, è obbligatorio che tutti offrano la propria dedizione e tutto ciò che hanno dentro. Oliver si è sempre allenato alla grande e oggi ha fatto una grande prestazione».

Alla prima chiamata da titolare, Oliver Abildgaard ha risposto bene, disputando una partita di sostanza in mezzo al campo. Queste le parole del centrocampista, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Oliver, congratulazioni, prima partita da titolare con il Verona contro un avversario forte come il Napoli: com'è stata la tua prestazione? «Sono felice, il mister mi ha dato fiducia schierandomi titolare e so che se continuerò a giocare con regolarità, potrò migliorare ancora».

Tu e i tuoi compagni avete difeso il risultato, ma siete riusciti anche a contrattaccare: che partita è stata da un punto di vista tattico? «Dovevamo stare molto attenti al Napoli, hanno grandi individualità e sanno creare tante occasioni, ma noi abbiamo fatto un'ottima gara, concedendogli veramente pochissime chances e riuscendo anche ad essere pericolosi in contropiede, come nel finale».

Un pareggio importante, il secondo risultato utile consecutivo conquistato: quanto vale per voi? «Significa tanto, ogni partita è un'opportunità per fare risultati, e oggi è arrivato un grande punto. È un risultato importante per la nostra classifica. L'atteggiamento e la mentalità che abbiamo avuto in campo questa sera dovremo averli anche contro il Bologna».