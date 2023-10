Hellas Verona - Napoli, le probabili formazioni | Tra i gialloblù si rivede Doig, ancora out Hien

Col Napoli a caccia dell'impresa: archiviata la pausa Nazionali, riparte con la sfida ai campioni d'Italia il cammino di campionato dell'Hellas Verona.

Per la gara contro i partenopei di Garcia, la cui panchina rimane in bilico, i gialloblù cercheranno di rialzarsi dopo la dolorosa sconfitta esterna di Frosinone, che ha rimesso tutto in discussione dopo un buon avvio di stagione da parte degli uomini di Baroni. Tra i convocati scaligeri si rivedono Doig e Dawidowicz, mentre saranno ancora out Cabal e Hien; dall'altra parte, a pesare di più è l'assenza di Osimhen, che potrebbe dare spazio all'ex Simeone per il ruolo di centravanti. Appuntamento fissato alle ore 15 di oggi, sabato 21 ottobre, allo stadio Bentegodi.

I PRECEDENTI - Il Verona ha vinto 13 delle 60 sfide contro il Napoli in Serie A (15 pareggi e 32 sconfitte), e solo contro Fiorentina e Cagliari (entrambi 14) gli scaligeri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato. Tre degli ultimi cinque confronti tra le due formazioni sono finiti in pareggio, incluso quello della sfida più recente (0-0 lo scorso 15 aprile). Hellas e Napoli non pareggiano un match in casa degli scaligeri in Serie A dal 24 aprile 1988 (1-1 con gol di Maradona e Galia); da allora, in 13 confronti in casa dei gialloblù nel torneo, quattro successi veneti e nove vittorie dei campani.

QUI HELLAS VERONA - Baroni dovrebbe confermare il 3-4-2-1 delle ultime uscite con Montipò dai pali, Magnani Dawidowicz e Amione nella linea difensiva, Duda e Folorunsho in mediana, e Terracciano e Lazovic sulle corsie laterali. Ngonge e Saponara sulla trequarti a supporto di Bonazzoli, terminale offensivo, in ballottaggio con Djuric. Così il tecnico toscano nella conferenza stampa della vigilia: «Chi sta 'peggio' tra Verona e Napoli? Noi domani giocheremo contro i campioni d'Italia in carica. In generale io credo sempre in quello che facciamo: il nostro è un lavoro nel quale abbiamo bisogno di tutti. Più siamo uniti e più miglioriamo velocemente. Ricordo che in un'intervista nel precampionato mi vedevate 'molto sereno', ma io sono sempre equilibrato. A Frosinone abbiamo sbagliato, e ne siamo coscienti. Sono cadute che devono servirci. In questa settimana abbiamo avuto alcuni ragazzi in Nazionale che sono tornati, e abbiamo lavorato con chi c'era. Ho fiducia nella mia squadra e nei giocatori. Stiamo lavorando sotto tutti gli aspetti, tecnici, tattici e anche mentali. Per la squadra domani sarà la partita giusta: difficilissima, ma allo stesso tempo sono quelle sfide in cui sappiamo che non dovremo sbagliare nulla e sperare anche che l'avversario lasci qualcosa. Come si batte il Napoli? Il Napoli è una squadra difficile, complicata. Noi dovremo dare il massimo sia a livello di singoli che come squadra, da questo non possiamo prescindere, è una condizione da cui non possiamo scendere nemmeno di un millimetro. Poi vedremo cosa dirà il campo. Hien? Forse averlo a disposizione per questa settimana potrebbe essere prematuro. Non dobbiamo rischiare perché è un giocatore importante per noi. Nelle ultime partite, tra gli altri, sono mancati sia lui che Doig, calciatori fondamentali per la nostra squadra, ma queste partite rappresentano delle opportunità per i ragazzi che andranno in campo al loro posto. Infortunati? Djuric ha fatto un percorso di scarico in settimana, sta bene e sarà disponibile. Penso che ci siano possibilità di avere a disposizione sia Doig che Dawidowicz, ma valuteremo oggi. Cabal e Hien sono un po' più indietro rispetto a loro, ma se non saranno convocati domani ci saranno per la prossima partita. Gli altri stanno bene, anche se è chiaro che chi è andato in Nazionale è un po' più stanco, faremo delle riflessioni in questo senso. Ho letto che noi siamo una delle poche squadre che ha sempre fatto tutti i cambi: questo per dirvi quanto conta per me anche chi subentra, non solo chi parte titolare, lo abbiamo visto anche a Frosinone. Attacco? Stiamo andando verso una direzione di stabilità su alcune scelte. Noi dobbiamo amalgamare le caratteristiche dei nostri attaccanti, ma la squadra deve passare sempre dallo sviluppo del gioco, e ci stiamo lavorando. A Frosinone l'abbiamo visto: la squadra ha fatto 47 ingressi in area rispetto ai 22 della sfida precedente, stiamo lavorando e dobbiamo migliorare. Contro una squadra come il Napoli non dovremo pensare a non prendere gol, ma pensare a come farlo. Io credo nei miei giocatori perché li vedo lavorare in settimana. Vedo il lavoro oltre le difficoltà, è una cosa che mi dà fiducia per il futuro. Solo attraverso questo possiamo superare le difficoltà, che comunque non abbiamo solo noi. Suslov e Duda punti di riferimento per la squadra? Su loro due dovremo fare delle valutazioni vista la settimana che hanno appena affrontato. Sono due ragazzi che non hanno avuto un giorno libero, appena finito il match sono partiti subito, hanno fatto altre due gare, hanno viaggiato. Da questo punto di vista dovremo valutare. Domani saranno della partita, ma vedremo con quale minutaggio».

QUI NAPOLI - Garcia che deve fare i conti con l'infortunio di Osimhen, che si aggiunge a quello pesante di Anguissa. Nel 4-3-3 dei partenopei ci sarà Meret tra i pali, con la difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo Cajuste dovrebbe sostituire Anguissa, andando a completare il reparto con Lobotka e Zielinski. Per l'attacco è l'ex Simeone il favorito nel ruolo di centravanti (ballottaggio aperto con Raspadori), mentre sugli esterni ci saranno Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra. Così l'allenatore degli azzurri sull'avversario: «Contro l'Hellas sarà una gara tosta, lì è sempre difficile vincere ma andiamo per questo, per riprendere la marcia lasciata nell'ultima partita. Dovremo essere bravi nel gioco con la palla e anche senza, perché loro non prendono tanti gol, complicata da affrontare, e ha il sostegno del pubblico. È una delle gare dure ma io e il mio staff siamo pronti».

ARBITRO - Rosario Abisso di Palermo

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Terracciano, Folorunsho, Duda, Lazovic; Ngonge, Saponara; Bonazzoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia